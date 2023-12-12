12 декабря «Нью Йорк Стадиум» в Ротерхэме примет матч 21-го тура Чемпионшипа между «Ротерхэмом» и «Вест Бромвичем». Начало в 22:45 мск. «Ротерхэм» — «Вест Бромвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ротерхэм»

Клуб находится на самом дне турнирной таблицы Чемпионшипа. У него 13 набранных баллов в 20 сыгранных поединках, которые он заполучил в 9 играх.

«Ротерхэм» одержал две победы и сыграл 7 раз вничью. Что касается поражений, то их у команды 11. По разнице голов хозяева худшие в лиге. У них 18 забитых и 39 пропущенных.

После поражения от «Халла» со счетом 1:4 «Ротерхэм» сыграл нулевую ничью с «Бирмингемом» и проиграл «Суонси» 1:2.

Все прогнозы на футбол

«Лебеди» нанесли «Ротерхэму» первое за последние 5 домашних матчей поражение в родных стенах.

«Вест Бромвич»

У гостей в декабре уже два поражения. Они проиграли «Лестер Сити» 1:2. С тем же счетом команда проиграла «Сандерленду».

Эта серия пришла на замену двум победам подряд, которые «Вест Бромвич» добыл в ноябре, когда он обыграл «Ипсвич» 2:0 и «Кардифф» 1:0.

В таблице «Вест Бром» занимает 5-ю позицию. В 20 играх у клуба 32 набранных очка.

В этом сезоне «дрозды» добыли 9 побед. В 5 случаях они сыграли вничью, а в 6 — потерпели поражение.

Прогноз и ставки

Ставки на победу одной и другой команды принимаются с коэффициентами 5.00 и 1.67 соответственно. На ничью букмекеры дают 3.80.

Дома «Ротерхэм» будет бороться за очки. На своем поле клуб отобрал баллы у «Лидса» и «Ипсвича».

Таким образом, стоит ожидать сопротивления со стороны аутсайдера. Как минимум «Вест Бром» точно не уедет без пропущенных голов. На обе забьют котировка составляет 1.96. Тем более что для команды из топ-5 «дрозды» немало пропускают.