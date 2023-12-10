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    Безвыигрышная жизнь «Монцы» и «Дженоа» продлится?

    «Монца» — «Дженоа». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Серия А, 10 декабря 2023 года

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    «Монца» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 17:00 мск. «Монца» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Монца»

    «Брианцоли» в текущем сезоне является крепкими середняками лиги. За первые 14 матчей «бело-красные» смогли добыть четыре победы, шесть раз сыграли вничью и четырежды проиграли.

    Команда смогла 15 раз поразить ворота соперника и 14 раз пропустила в свои. В итоге «Монца» имеет в своем активе 18 очков и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.

    Они только на пять баллов отстают от зоны еврокубков и на восемь пунктов опережают зону вылета. В последнем туре клуб проиграл дома «Ювентусу» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка, которые пришлись на Серию А, при двух ничьих и одном поражении, так что он явно не в лучшей форме.

    «Дженоа»

    Генуэзцам, тем временем, приходится активно сражаться за выживание в Серии А. Пока же отрыв от опасной зоны составляет пять очков.

    В минувшем туре чемпионата команда показала себя заурядно. «Россоблу» на на своем поле разошлась миром со счетом 1:1 с «Эмполи».

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    • При этом они уже вылетели из Кубка Италии как раз на этой неделе. Обидчиком «Дженоа» в 1/8 финала стал «Лацио», который выиграл с минимальным счетом 1:0.

    На сегодня у коллектива также безвыигрышная серия (во всех турнирах) в три поединка, что и у соперника, но в отличие от него он уступил дважды при одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Монцу» коэффициент на победу которой равен 2,20. Успех «Дженоа» оценивается в 3,75, ничья — в 3,20.

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    В пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,02.

    Еще один вариант ставки — «Монца» выиграет за 2,20, ведь хозяева, пусть и ненамного, но все же в лучшей форме, чем гости.

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    «Монца» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. Безвыигрышная жизнь «Монцы» и «Дженоа» продлится?
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