9 декабря в матче 16-го тура чемпионата Англии сыграют «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» на данный момент располагается в нижней части таблицы. Команда находится на 13-й позиции. Клуб набрал 18 очков в 15 встречах.

Это клуб, который и сам играет, и не мешает это делать другим. Команда чуть ли не в каждом матче как забивает, так и пропускает, хотя, конечно, бывают исключения.

Например, такой сценарий не был реализован в прошлом туре, в котором «Волки» на своем поле смогли обыграть «Бернли», уступив со счетом 1:0.

Все прогнозы на АПЛ

В шести последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив одержал две победы при трех поражениях и одной ничьей, поэтому у него не лучшая форма.

«Ноттингем Форест»

Команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. «Лесникам» в лучшем случае уготована роль середняка, пока они ведут борьбу за выживание.

С атакой у команды откровенно не складывается. В 15 поединках АПЛ игроки «Ноттингем Форест» отличились всего 13 раз.

Свой последний поединок команда провела просто провально. «Ноттингем Форест» потерпел разгромное поражение от «Фулхэма» (0:5) на выезде в Лондоне.

В четырех последних поединках коллектив проиграл, тогда как в 11 последних матчах у него лишь одна победа, так что с такой формой гостям будет сложно даже взять один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Вулверхэмптон» коэффициент на победу которого равен 1,84. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 4,43, ничья — в 3,71.

В четырех последних матчах гости уступили своим соперникам.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет за 1,84.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь в шести из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.