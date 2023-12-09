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    «Ноттингем Форест» будет падать к зоне вылета?

    «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 9 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»
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    «Форест» проиграл четыре последних матча
    9 декабря в матче 16-го тура чемпионата Англии сыграют «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» на данный момент располагается в нижней части таблицы. Команда находится на 13-й позиции. Клуб набрал 18 очков в 15 встречах.

    Это клуб, который и сам играет, и не мешает это делать другим. Команда чуть ли не в каждом матче как забивает, так и пропускает, хотя, конечно, бывают исключения.

    Например, такой сценарий не был реализован в прошлом туре, в котором «Волки» на своем поле смогли обыграть «Бернли», уступив со счетом 1:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    В шести последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив одержал две победы при трех поражениях и одной ничьей, поэтому у него не лучшая форма.

    «Ноттингем Форест»

    Команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. «Лесникам» в лучшем случае уготована роль середняка, пока они ведут борьбу за выживание.

    С атакой у команды откровенно не складывается. В 15 поединках АПЛ игроки «Ноттингем Форест» отличились всего 13 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела просто провально. «Ноттингем Форест» потерпел разгромное поражение от «Фулхэма» (0:5) на выезде в Лондоне.

    В четырех последних поединках коллектив проиграл, тогда как в 11 последних матчах у него лишь одна победа, так что с такой формой гостям будет сложно даже взять один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вулверхэмптон» коэффициент на победу которого равен 1,84. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 4,43, ничья — в 3,71.

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    В четырех последних матчах гости уступили своим соперникам.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет за 1,84.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь в шести из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ноттингем Форест» будет падать к зоне вылета?
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