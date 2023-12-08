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    «Твенте» и «Эксельсиор» забьют друг другу?!

    «Твенте» — «Эксельсиор». Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Нидерландов, 8 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Эксельсиор»
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    «Твенте»
    В пятницу, 8 декабря, в 15-м туре нидерландской Эредиизи «Твенте» в родных стенах сразится с «Эксельсиором». Начало игры — в 22:00 по мск. «Твенте» — «Эксельсиор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 08 Декабря 2023 года
    Твенте
  • Энсхеде
    •  Твенте 22:00 Эксельсиор Эксельсиор
  • Роттердам
    •

    «Твенте»

    Команда из Энсхеде продолжает борьбу за самые высокие места в этом сезоне. По итогам первых четырнадцати туров «красные» располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице. «Гордости востока» смогли набрать целых 30 пунктов.

    «Тюккерс» сейчас отстает от второго «Фейеноорда» только на два пункта, а также имеет одинаковое количество очков с третьим «АЗ Алкмаром». Правда, лидирующий ПСВ оторвался уже на двенадцать очков. «Твенте» смог 28 раз забить в ворота соперника, а в свои пропустил только пятнадцать мячей.

    Коэффициенты матча Твенте — Эксельсиор

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    Нидерландская команда также принимала участие в квалификации Лиги конференций, однако не смогла ее преодолеть. Сначала подопечные Йозефа Остинга прошли шведский «Хаммарбю» (1:0, 1:1), затем выбили латвийскую «Ригу» (2:0, 3:0), но оступились на турецком «Фенербахче» (1:5, 0:1).

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    В последней игре «Твенте» на выезде сломил сопротивление «Гоу Эхед Иглс» (3:1), а до этого в родных стенах крупно проиграл ПСВ (0:3). Перед этим же команда дважды сыграла вничью — дома с «Неймегеном» (3:3) и на выезде с «Утрехтом» (1:1).

    «Эксельсиор»

    Коллектив из Роттердама является середняком чемпионата Нидерландов в этом сезоне. В настоящий момент роттердамцы расположились на десятой строчке в турнирной таблице. В активе «красно-черных» 16 баллов по итогам первых четырнадцати туров.

    От зоны борьбы за еврокубки пятнадцатую команду прошлого сезона отделяет лишь два очка, а вот зону вылета «Эксельсиор» обгоняет на четыре пункта. Коллектив имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей в этом сезоне — 24:27.

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    • В последней игре подопечные Маринюса Дейкхёйзена на выезде поделили очки с «Валвейком» (2:2), а до этого на своем поле уступили «Фейеноорду» (2:4). Перед этим же у команды были две ничьи — гостевая с «Утрехтом» (2:2) и домашняя с «АЗ Алкмаром» (1:1). Последняя победа же была лишь 1 октября в поединке со «Спартой» (2:1).

    Также «Эксельсиор» продолжает борьбу в Кубке страны. В матче 1/32 финала команда на выезде в овертайме смогла дожать «Ден Босх» (2:1) и теперь 19 декабря в рамках 1/16 финала турнира также в гостях сразится со «Спакенбургом».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Твенте» можно поставить за 1.25.

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    Ничью оценивают в 6.50, а победу «Эксельсиора» — в 10.50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

    Также сделаем ставку на то, что «Эксельсиор» не проиграет в два мяча.

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    «Твенте» — «Эксельсиор»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. «Твенте» и «Эксельсиор» забьют друг другу?!
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