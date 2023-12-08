«Эспаньол»
«Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 31 набранным баллом на четвертой строке и отстает от второй всего на очко.
Каталонский коллектив смог выиграть девять встреч из 18 проведенных, а также четыре раза сыграл вничью и пять раз уступал. Забил он за все это время 29 мячей при 19 пропущенных.
Коэффициенты матча Эспаньол — Сарагоса
В прошлом туре чемпионата «попугаи» на выезде проиграли со счетом 0:2 «Овьедо». И этим фиаско они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали две мировые и трижды выиграли.
В родных стенах клуб из Барселоны в текущем розыгрыше Сегунды выиграл шесть встреч из девяти проведенных, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.
«Сарагоса»
«Сарагоса» по итогам 18 сыгранных туров расположилась на 12 месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 25 очков и отставание от зоны плей-офф в пять баллов.
Стартовали арагонцы просто превосходно, выиграв первые пять матчей, и даже шли некоторое время на первой строке. Однако в последующих 13 поединках они выиграли лишь дважды.
Одна из викторий была как раз в прошлом туре дома над лидирующим «Леганесом» 1:0, которой была прервана 8-матчевая безвыигрышная серия, где было пять фиаско.
На выезде в текущем чемпионате «Сарагоса» по три раза побеждала и уступала, а также два поединка завершила мировыми исходами.
В трех из пяти последних очных встреч этих клубов была зафиксирована ничья. И по разу в этот период они обыграли друг друга. Причем в четырех случаях матчи носили низовой характер.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.78.
На викторию «Сарагосы» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.60.
На своей поле «Эспаньол» должен справиться с середняком лиги. В общем, ставим здесь на викторию хозяев поля.
И также от данного поединка не ждем голевой феерии, учитывая очную статистику этих команд, и ставим на тотал меньше.