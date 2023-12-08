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    «Эспаньол» положит в копилку три очка

    «Эспаньол» — «Сарагоса». Прогноз и ставка (к. 1.78) на футбол 8 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Сарагоса»
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    «Эспаньол»
    В пятницу, 8 декабря, в 19-м туре испанской Сегунды «Эспаньол» в родных стенах сразится с «Сарагосой». Начало игры — в 23:00 по мск. «Эспаньол» — «Сарагоса»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 08 Декабря 2023 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 23:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 31 набранным баллом на четвертой строке и отстает от второй всего на очко.

    Каталонский коллектив смог выиграть девять встреч из 18 проведенных, а также четыре раза сыграл вничью и пять раз уступал. Забил он за все это время 29 мячей при 19 пропущенных.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Сарагоса

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    В прошлом туре чемпионата «попугаи» на выезде проиграли со счетом 0:2 «Овьедо». И этим фиаско они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали две мировые и трижды выиграли.

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    В родных стенах клуб из Барселоны в текущем розыгрыше Сегунды выиграл шесть встреч из девяти проведенных, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» по итогам 18 сыгранных туров расположилась на 12 месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 25 очков и отставание от зоны плей-офф в пять баллов.

    Стартовали арагонцы просто превосходно, выиграв первые пять матчей, и даже шли некоторое время на первой строке. Однако в последующих 13 поединках они выиграли лишь дважды.

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    • Одна из викторий была как раз в прошлом туре дома над лидирующим «Леганесом» 1:0, которой была прервана 8-матчевая безвыигрышная серия, где было пять фиаско.

    На выезде в текущем чемпионате «Сарагоса» по три раза побеждала и уступала, а также два поединка завершила мировыми исходами.

    В трех из пяти последних очных встреч этих клубов была зафиксирована ничья. И по разу в этот период они обыграли друг друга. Причем в четырех случаях матчи носили низовой характер.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Сарагосы» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.60.

    На своей поле «Эспаньол» должен справиться с середняком лиги. В общем, ставим здесь на викторию хозяев поля.

    И также от данного поединка не ждем голевой феерии, учитывая очную статистику этих команд, и ставим на тотал меньше.

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    «Эспаньол» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» положит в копилку три очка
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