В пятницу, 8 декабря, в 19-м туре испанской Сегунды «Эспаньол» в родных стенах сразится с «Сарагосой». Начало игры — в 23:00 по мск. «Эспаньол» — «Сарагоса»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эспаньол»

«Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 31 набранным баллом на четвертой строке и отстает от второй всего на очко.

Каталонский коллектив смог выиграть девять встреч из 18 проведенных, а также четыре раза сыграл вничью и пять раз уступал. Забил он за все это время 29 мячей при 19 пропущенных.

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В прошлом туре чемпионата «попугаи» на выезде проиграли со счетом 0:2 «Овьедо». И этим фиаско они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали две мировые и трижды выиграли.

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В родных стенах клуб из Барселоны в текущем розыгрыше Сегунды выиграл шесть встреч из девяти проведенных, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

«Сарагоса»

«Сарагоса» по итогам 18 сыгранных туров расположилась на 12 месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 25 очков и отставание от зоны плей-офф в пять баллов.

Стартовали арагонцы просто превосходно, выиграв первые пять матчей, и даже шли некоторое время на первой строке. Однако в последующих 13 поединках они выиграли лишь дважды.

Одна из викторий была как раз в прошлом туре дома над лидирующим «Леганесом» 1:0, которой была прервана 8-матчевая безвыигрышная серия, где было пять фиаско.

На выезде в текущем чемпионате «Сарагоса» по три раза побеждала и уступала, а также два поединка завершила мировыми исходами.

В трех из пяти последних очных встреч этих клубов была зафиксирована ничья. И по разу в этот период они обыграли друг друга. Причем в четырех случаях матчи носили низовой характер.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.78.

На викторию «Сарагосы» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.60.

На своей поле «Эспаньол» должен справиться с середняком лиги. В общем, ставим здесь на викторию хозяев поля.

И также от данного поединка не ждем голевой феерии, учитывая очную статистику этих команд, и ставим на тотал меньше.