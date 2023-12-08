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    Лиссабонский клуб уверенно победит на своем поле

    «Бенфика» — «Фаренсе». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 8 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Фаренсе»
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    «Бенфика»
    8 декабря в матче 13-го тура чемпионата Португалии сыграют «Бенфика» и «Фаренсе». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Бенфика» — «Фаренсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 08 Декабря 2023 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 21:00 Фаренсе Фаренсе
  • Португалия. Примера
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    «Бенфика»

    «Бенфика» каждый сезон является одним из главных претендентов на чемпионство. Но пока клуб не лидирует в таблице. После 12 туров «орлы» находятся на 2-й строчке, набрав 29 очков.

    В верхней части таблицы плотность очень высокая. В топ-4 также находятся «Порту» и «Брага». Лидирующий «Спортинг» не ушел в отрыв. «Бенфика» отстает от первого места только на два очка.

    Коэффициенты матча Бенфика — Фаренсе

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    «Бенфика» практически закончила выступление в Лиге чемпионов. Команда осталась за бортом 1/8 финала. В пяти встречах набрано лишь одно очко. Клуб еще может выйти в плей-офф Лиги Европы, но шансы невелики.

    Все прогнозы на футбол

    Последний раз «Бенфика» проигрывала дома больше месяца назад. Это случилось в матче Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад» (0:2).

    «Фаренсе»

    После 12 туров «Фаренсе» располагается в верхней части таблицы. Команда с 16 набранными очками занимает 8-е место в таблице.

    В ноябре «Фаренсе» в чемпионате Португалии провел три матча и одержал две победы. До этого клуб одолел «Ароку» (2:0) и «Боавишту» (3:1).

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  • 02/12/2023

    • Декабрь начался для «Фаренсе» неудачно. Команда в домашней встрече разочаровала фанатов. Было зафиксировано поражение от «Гимарайнша» (1:2).

    «Фаренсе» недавно обыгрывал в гостях «Риу Аве» и «Боавишту», но с «Бенфикой» будет крайне тяжело. «Орлы» считаются безоговорочным фаворитом предстоящей встречи. В Лиссабоне вряд ли произойдет сенсация.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» можно поставить за 1.19. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 15.00. Ничья оценена — в 8.00.

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    Можно сделать ставку на победу «Бенфики» с форой (-2) с коэффициентом 1.83.

    Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.76.

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    «Бенфика» — «Фаренсе»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. Лиссабонский клуб уверенно победит на своем поле
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