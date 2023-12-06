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    Голепад в Манчестере закончится победой хозяев?

    «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, АПЛ, 6 декабря 2023 года

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    «Манчестер Юнайтед»
    6 декабря в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Челси». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Декабря 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:15 Челси Челси
  • Лондон
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» до сих пор имеют очень много проблем. Сейчас идут разговоры о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг потерял доверие футболистов, но команда должна собраться, ведь ей просто необходимо забираться в зону еврокубков.

    После 14-и туров «манкунианцы» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе, отставая от 5-й позиции на 3 балла. Стоит отметить, что «Ман Юнайтед» — худшая команда из топ-10 в АПЛ по результативности (16 голов за 14 встреч).

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Челси

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    В последних 5 матчах АПЛ «красные дьяволы» выступали в переменным успехом. Команда трижды победила и дважды проиграла. В последнем туре «Ман Юнайтед» на выезде проиграл «Ньюкаслу» (0:1), пропустив единственный гол на 55-й минуте.

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    Стоит отметить, что «манкунианцы» занимают лишь 9-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 12 очков из 21-го возможного. Сможет ли команда одолеть «Челси»? Судя по последним результатам «синих» это будет непросто.

    «Челси»

    Кажется, что «синие» потихоньку выбирается из ямы, более менее стабильно набирая очки. «Челси» занимают 10-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе.

    «Синие» стали играли результативно, но при этом много пропускает. За последние 5 матчей в АПЛ «Челси» по 2 раза выиграл и проиграл. За этот период команда забила 12 голов при 13-и пропущенных.

    В последнем туре «Челси» обыграл «Брайтон» со счетом 3:2. «Синие» начали уходить в отрыв уже в первой половине 1-го тайма. Как ни странно, «чайки» владели игровым преимуществом, но «Челси» использовал все свои моменты.

    Последний раз «Манчестер Юнайтед» и «синие» встречались между собой в мае этого года. В том матче «манкунианцы» разгромили «Челси» со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Челси» коэффициент на победу которого равен 2.40. Успех «Манчестер Юнайтед» оценивается в 2.85, ничья — в 3.65.

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    Обе команды имеют много проблем в нынешнем сезоне. Можно рискнуть и предположить, что «Манчестер Юнайтед» все-таки возьмет свои очки.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.85.

    Еще один вариант ставки — Тотал 3 больше за 2.05.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. Голепад в Манчестере закончится победой хозяев?
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