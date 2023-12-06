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    Прервет ли «Ноттингем Форест» серию поражений?

    «Фулхэм» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 1.99) и прогноз на чемпионат Англии 6 декабря 2023 года

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    «Фулхэм» — фаворит матча
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 22:30 мск. «Фулхэм» — «Ноттингем Форест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Декабря 2023 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 22:30 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Фулхэм»

    Команда является крепким середняком в АПЛ, который уже давно находится где-то между низом и верхом в таблице. После 14-ти туров «Фулхэм» занимает 14-е место с 15-ю очками в активе.

    В нынешнем сезоне у «Дачников» проблемы с результативностью. Команда сумела забить всего 16 голов за 14 встреч при 26-ти пропущенных. В последнее время «Фулхэм» также пропускает много.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Ноттингем Форест

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    В последних 4-х турах АПЛ команда трижды проиграла и один раз победила. За этот период «Фулхэм» пропустил 10 голов при 7-ми забитых.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последнем туре команда драматично проиграла «Ливерпулю» (3:4), упустил и победу, и ничью на последних минутах, хотя выигрывала 3:2 к 87-й минуте.

    «Ноттингем Форест»

    Команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. «Лесникам» в лучшем случае уготована роль середняка, если не борьба за выживание.

    С атакой у команды откровенно не складывается. В 14 поединках АПЛ игроки «Ноттингем Форест» отличились всего 15 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ноттингем Форест» потерпел поражение от «Эвертона» (0:1) дома. Перед этим там же он с проиграл «Брайтону» (2:3).

    В трех последних поединках коллектив проиграл, тогда как в 10 последних матчах у него лишь одна победа, так что с такой формой гостям будет сложно даже взять один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фулхэм» коэффициент на победу которого равен 1,99. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 3,86, ничья — в 3,60.

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    В трех последних матчах гости потерпели поражение.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Фулхэм» выиграет за 1,99.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,99, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Фулхэм» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Ноттингем Форест» серию поражений?
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