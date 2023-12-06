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    «Брюгге» без проблем пройдет в следующий раунд

    «Брюгге» — «Зюлье-Варегем». Ставки (к. 2.08) и прогноз на Кубок Бельгии 6 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Зюлье-Варегем»
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    Каспер Нильсен
    6 декабря стадион «Ян Брейдел» примет поединок 1/8 финала Кубка Бельгии между местным «Брюгге» и «Зюльте-Варегемом». Игра начнется в 22:45 мск. «Брюгге» — «Зюлье-Варегем»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Брюгге»

    Один из самых титулованных клубов Бельгии выиграл 4 из 5 последних матчей. Хозяевам удается держать хорошую форму несмотря на параллельные выступления в чемпионате и Лиге конференций.

    Последние три поединка «Брюгге» выиграл всухую. Так что клуб идет на серии из трех сухих побед. В чемпионате команда Ронни Дейла обыграла «Лувен» (1:0) и «Стандард» (2:0). В ЛК «черно-синие» разгромили «Бешикташ» 5:0.

    В чемпионате Бельгии «Брюгге» занимает 5-е место. И в гонке за чемпионство пока что клуб не участвует. Таким образом, в Кубке «горожане» будут биться до последнего.

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    В еврокубке «Брюгге» спокойно проходит в плей-офф независимо от результата матча с «Буде-Глимт» в последнем туре.

    «Зюльте-Варегем»

    Клуб выступает во втором дивизионе Бельгии. Там он занимает 2-е место в таблице с 26 набранными очками в 14 сыгранных поединках.

    Перед игрой с «Брюгге» «Зюльте-Варегем» потерпел крупной поражение от молодежки «Андерлехта» U23. Встреча закончилась со счетом 2:5.

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    • При этом клубу удалось одолеть «Патро Эйден» со счетом 3:0 и U23 «Стандард» со счетом 3:1.

    В прошлом туре Кубка Бельгии «Зюльте-Варегем» прошел «Серкль-Брюгге». Сыграв в основное и дополнительное время вничью (2:2), гости одолели соперника в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    За 1.36 букмекеры дают ставку на победу «Брюгге». За 7.60 можно взять ставку на «Зюльте-Варегем».

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    «Брюгге» в отличной форме. Он идет на серии побед и серии из пяти сухих матчей. Бельгийский гранд вряд ли отдаст путевку сопернику из второго дивизиона. Тем более что сейчас «горожане» находятся вне зоны борьбы за титул.

    Букмекеры сомневаются в том, что будет обмен голами. Поэтому есть смысл поставить на победу «Брюгге» + обе забьют (нет) за 2.08.

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    «Брюгге» — «Зюлье-Варегем»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. «Брюгге» без проблем пройдет в следующий раунд
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