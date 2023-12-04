«Форталеза» сыграет на своем поле с «Гойясом» в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 00:30 мск. «Форталеза» — «Гойяс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Форталеза»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. За два тура до финиша «Форталеза» оккупировала скромную 11 строчку в таблице.

В плане реализации у команды имеются сложности. В 36 матчах игроки «Форталезы» отличились всего лишь 42 голами.

В своем последнем поединке «Форталеза» разжилась тремя очками. Команда переиграла «Ред Булл Брагантино» (2:1).

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Серия без поражений составляет три матча. Да и подняться в десятку лучших команда явно постарается.

Вообще, «Форталеза» традиционно сложно играет с «Гойясом». Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.

«Гойяс»

Эта команда уже обеспечила себе вылет из элитного дивизиона. «Гойяс» за два тура до финиша отстает от спасительной 16 позиции на 7 очков, так что шансов нет.

Что говорить, если команды выигрывает по большим праздникам?! «Гойяс» добыл всего лишь 8 побед в 36 матчах.

Последний поединок для команды сложился неудачно. «Гойяс» потерпел решающее для себя поражение от «Гремио» (1:2).

Более того, команда имеет четырехматчевую пораженческую серию. При этом все эти матчи проиграны с разницей в один мяч.

Гости уже потеряли турнирную мотивацию. Так что особо надрываться «Гойяс» не будет, да и соперник выглядит монолитнее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Форталезы» предлагают — 1.45.

На викторию «Гойяса» дают — 7.30, ничья оценена — в 4.30.

«Форталеза» выглядит явно мощнее оппонента , к тому же гости уже потеряли турнирную мотивацию.

Наш прогноз — Фора «Форталезы» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.28.