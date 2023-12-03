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    «Гавр» — «Пари Сен-Жермен». Ставка (к. 1.92) и прогноз на чемпионат Франции 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Пари Сен-Жермен»
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    Килиан Мбаппе
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде против «Гавра» в рамках 14 тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 15:00 мск. «Гавр» — «Пари Сен-Жермен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Декабря 2023 года
    Гавр
  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 15:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Гавр»

    «Гавр» занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1 после 13 сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.

    «Гавр», как ни странно, оказался вполне конкурентоспособным, несмотря на отсутствие серьезного усиления состава.

    Коэффициенты матча Гавр — ПСЖ

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    Беспроигрышная серия команды Луки Элснера составляет уже пять матчей. И самое интересное: в четырех случаях на этом отрезке была зафиксирована нулевая ничья. Это, конечно, самый настоящий кошмар для болельщиков.

    «Гавру» далеко до «Ниццы», которая пропустила лишь четыре гола, но у команды Далера Кузяева тоже все в порядке с обороной — до сих пор ей забили 13 мячей.

    «ПСЖ»

    «Пари Сен-Жермен» находится на первой строчке, набрав в 13 турах 30 очков. Отрыв от «Ниццы» составляет пока лишь одно очко.

    После не самого внятного старта парижане наконец-то набрали обороты. Правда, это касается только Лиги 1.

    Команда Луиса Энрике выиграла шесть предыдущих матчей в чемпионате. В прошлом туре был повержен «Монако» — 5:2.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В начале недели «ПСЖ» потратил немало сил в домашнем матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов, но так и не смог добиться желаемого результата. Здесь всего лишь ничья — 1:1. При этом ответный гол чемпион Франции забил после спорного пенальти уже в компенсированное время.

    «ПСЖ» еще ни разу не проигрывал на выезде в текущем сезоне Лиги 1.

    Прогноз и ставка

    На «Гавр» в этом матче можно поставить за 9.50, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а победу «ПСЖ» — за 1.31.

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    Сценарий предстоящего матча предельно ясен: «ПСЖ» будет контролировать мяч с первой и до последней минуты. Даже если хозяева выставят самый настоящий автобус, здесь им вряд ли удастся избежать поражения. Мощное нападение гостей все равно заставит соперника ошибаться.

    Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «ПСЖ» в обоих таймах за 1.92.

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    «Гавр» — «Пари Сен-Жермен»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. Команда Кузяева шокирует «ПСЖ» и Мбаппе?
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