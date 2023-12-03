«Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде против «Гавра» в рамках 14 тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 15:00 мск. «Гавр» — «Пари Сен-Жермен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Гавр»

«Гавр» занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1 после 13 сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.

«Гавр», как ни странно, оказался вполне конкурентоспособным, несмотря на отсутствие серьезного усиления состава.

Коэффициенты матча Гавр — ПСЖ 1X2Новым игрокам 9.505.801.30Бонус$9500

Беспроигрышная серия команды Луки Элснера составляет уже пять матчей. И самое интересное: в четырех случаях на этом отрезке была зафиксирована нулевая ничья. Это, конечно, самый настоящий кошмар для болельщиков.

«Гавру» далеко до «Ниццы», которая пропустила лишь четыре гола, но у команды Далера Кузяева тоже все в порядке с обороной — до сих пор ей забили 13 мячей.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» находится на первой строчке, набрав в 13 турах 30 очков. Отрыв от «Ниццы» составляет пока лишь одно очко.

После не самого внятного старта парижане наконец-то набрали обороты. Правда, это касается только Лиги 1.

Команда Луиса Энрике выиграла шесть предыдущих матчей в чемпионате. В прошлом туре был повержен «Монако» — 5:2.

Все прогнозы на Лигу 1

В начале недели «ПСЖ» потратил немало сил в домашнем матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов, но так и не смог добиться желаемого результата. Здесь всего лишь ничья — 1:1. При этом ответный гол чемпион Франции забил после спорного пенальти уже в компенсированное время.

«ПСЖ» еще ни разу не проигрывал на выезде в текущем сезоне Лиги 1.

Прогноз и ставка

На «Гавр» в этом матче можно поставить за 9.50, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а победу «ПСЖ» — за 1.31.

Сценарий предстоящего матча предельно ясен: «ПСЖ» будет контролировать мяч с первой и до последней минуты. Даже если хозяева выставят самый настоящий автобус, здесь им вряд ли удастся избежать поражения. Мощное нападение гостей все равно заставит соперника ошибаться.

Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на голы «ПСЖ» в обоих таймах за 1.92.