«Гавр»
«Гавр» занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1 после 13 сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.
«Гавр», как ни странно, оказался вполне конкурентоспособным, несмотря на отсутствие серьезного усиления состава.
Коэффициенты матча Гавр — ПСЖ
Беспроигрышная серия команды Луки Элснера составляет уже пять матчей.
«Гавру» далеко до «Ниццы», которая пропустила лишь четыре гола, но у команды Далера Кузяева тоже все в порядке с обороной — до сих пор ей забили 13 мячей.
«ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» находится на первой строчке, набрав в 13 турах 30 очков. Отрыв от «Ниццы» составляет пока лишь одно очко.
После не самого внятного старта парижане наконец-то набрали обороты. Правда, это касается только Лиги 1.
Команда Луиса Энрике выиграла шесть предыдущих матчей в чемпионате. В прошлом туре был повержен «Монако» — 5:2.
В начале недели «ПСЖ» потратил немало сил в домашнем матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов, но так и не смог добиться желаемого результата. Здесь всего лишь ничья — 1:1. При этом ответный гол чемпион Франции забил после спорного пенальти уже в компенсированное время.
«ПСЖ» еще ни разу не проигрывал на выезде в текущем сезоне Лиги 1.
Прогноз и ставка
На «Гавр» в этом матче можно поставить за 9.50, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а победу «ПСЖ» — за 1.31.
Сценарий предстоящего матча предельно ясен: «ПСЖ» будет контролировать мяч с первой и до последней минуты. Даже если хозяева выставят самый настоящий автобус, здесь им вряд ли удастся избежать поражения. Мощное нападение гостей все равно заставит соперника ошибаться.
Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 1.92.
Также можно рассмотреть ставку на голы «ПСЖ» в обоих таймах за 1.92.