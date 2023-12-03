«Атлетико Минейро» сыграет на своем поле с «Сан-Паулу» в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 03:00 мск. «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атлетико Минейро»

Эта команда нынешний сезон проводит относительно продуктивно. «Атлеты» пока третьи, но вполне способны на подъем повыше.

Главной ценностью команды является надежность тылов. В 36 матчах в воротах «Атлетико Минейро» побывало всего 27 мячей.

В своем последнем поединке «Атлетико Минейро» победил. Команда уверенно расправилась с «Фламенго» (3:0).

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Эта виктория стала для команды уже третьей кряду. Причем две последних получились разгромными с одинаковым счетом 3:0.

Вообще, «Атлетико Минейро» нынче выглядит довольно таки выгодно. И уж точно «доги» не собираются терять очки на ровном месте.

«Сан-Паулу»

Эта команда на текущий момент пребывает в середине таблицы. «Сан-Паулу» оккупировал 9 строчку, что для такого клуба явно не самая лучшая диспозиция.

Вот только с результативностью у «Сан-Паулу» проблемы. В 36 сыгранных матчах игроки команды настреляли всего 38 мячей.

Последний поединок для команды сложился успешно. «Сан-Паулу» сумел сломить сопротивление «Баии» (1:0).

Более того, команда не пропускает уже второй матч подряд. До того она расписала сухую мировую с «Куябой».

И уж точно гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Правда, последняя виктория над «минейрао» случилась еще 3 года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.62.

На викторию «Сан-Паулу» дают — 5.80, ничья оценена — в 3.72.

«Атлетико Минейро» выглядит явно мощнее оппонента, однако и «Сан-Паулу» способен на сюрпризы .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.