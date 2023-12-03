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    Голевой обмен обеспечен?!

    «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу»
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    «Сан-Паулу»
    «Атлетико Минейро» сыграет на своем поле с «Сан-Паулу» в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 03:00 мск. «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Атлетико Минейро»

    Эта команда нынешний сезон проводит относительно продуктивно. «Атлеты» пока третьи, но вполне способны на подъем повыше.

    Главной ценностью команды является надежность тылов. В 36 матчах в воротах «Атлетико Минейро» побывало всего 27 мячей.

    В своем последнем поединке «Атлетико Минейро» победил. Команда уверенно расправилась с «Фламенго» (3:0).

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    Эта виктория стала для команды уже третьей кряду. Причем две последних получились разгромными с одинаковым счетом 3:0.

    Вообще, «Атлетико Минейро» нынче выглядит довольно таки выгодно. И уж точно «доги» не собираются терять очки на ровном месте.

    «Сан-Паулу»

    Эта команда на текущий момент пребывает в середине таблицы. «Сан-Паулу» оккупировал 9 строчку, что для такого клуба явно не самая лучшая диспозиция.

    Вот только с результативностью у «Сан-Паулу» проблемы. В 36 сыгранных матчах игроки команды настреляли всего 38 мячей.

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    • Последний поединок для команды сложился успешно. «Сан-Паулу» сумел сломить сопротивление «Баии» (1:0).

    Более того, команда не пропускает уже второй матч подряд. До того она расписала сухую мировую с «Куябой».

    И уж точно гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Правда, последняя виктория над «минейрао» случилась еще 3 года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Сан-Паулу» дают — 5.80, ничья оценена — в 3.72.

    «Атлетико Минейро» выглядит явно мощнее оппонента, однако и «Сан-Паулу» способен на сюрпризы.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.

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    «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен обеспечен?!
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