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    «Волки» добудут три очка

    «Бохум» — «Вольфсбург». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, Бундеслига, 2 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Вольфсбург»
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    Йонас Винд
    «Бохум» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 17:30 мск. «Бохум» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Декабря 2023 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 17:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    «Бохум»

    Эта команда в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. «Бохум» выиграл всего лишь один раз в чемпионате.

    Причем на данный момент команда пребывает на 14 месте. Гандикап от опасной зоны составляет всего 2 очка.

    Коэффициенты матча Бохум — Вольфсбург

    1X2Новым игрокам
  • 2.653.652.60Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Бохум» снова не сумел победить. На выезде команда расписала сухую мировую с «Хайденхаймом».

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    В двух последних очных поединках с «волками» команда проигрывала. Причем в них было пропущено 9 мячей.

    Нет сомнений, что «Бохум» постарается разжиться очками. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    «Вольфсбург»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. Сейчас «Вольфсбург» находится на 8 месте в таблице.

    В плане реализации у команды не все так позитивно. В 12 поединках игрокам «Вольфсбурга» удалось отличиться всего 17 точными ударами.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Вольфсбург» дома переиграл крепкий «РБ Лейпциг» (2:1).

    А вот до того команда потерпела сокрушительное поражение. В Менхенгладбахе «волки» пропустили четыре безответных мяча.

    Наверняка «Вольфсбург» будет действовать первым номером. Гости выглядят явно монолитнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.58.

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    На викторию «Бохума» дают — 2.73, ничья оценена — в 3.83.

    «Волки» сражаются за попадание в топ-6, к тому же «Бохум» имеет громадные проблемы с реализацией.

    Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.83.

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    «Бохум» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. «Волки» добудут три очка
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