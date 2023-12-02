«Бохум»
Эта команда в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. «Бохум» выиграл всего лишь один раз в чемпионате.
Причем на данный момент команда пребывает на 14 месте. Гандикап от опасной зоны составляет всего 2 очка.
Коэффициенты матча Бохум — Вольфсбург
В предыдущем туре чемпионата «Бохум» снова не сумел победить. На выезде команда расписала сухую мировую с «Хайденхаймом».
В двух последних очных поединках с «волками» команда проигрывала. Причем в них было пропущено 9 мячей.
Нет сомнений, что «Бохум» постарается разжиться очками. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.
«Вольфсбург»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. Сейчас «Вольфсбург» находится на 8 месте в таблице.
В плане реализации у команды не все так позитивно. В 12 поединках игрокам «Вольфсбурга» удалось отличиться всего 17 точными ударами.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Вольфсбург» дома переиграл крепкий «РБ Лейпциг» (2:1).
А вот до того команда потерпела сокрушительное поражение. В Менхенгладбахе «волки» пропустили четыре безответных мяча.
Наверняка «Вольфсбург» будет действовать первым номером. Гости выглядят явно монолитнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.58.
На викторию «Бохума» дают — 2.73, ничья оценена — в 3.83.
«Волки» сражаются за попадание в топ-6, к тому же
Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.83.