«Бохум» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 17:30 мск. «Бохум» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бохум»

Эта команда в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. «Бохум» выиграл всего лишь один раз в чемпионате.

Причем на данный момент команда пребывает на 14 месте. Гандикап от опасной зоны составляет всего 2 очка.

Коэффициенты матча Бохум — Вольфсбург 1X2Новым игрокам 2.653.652.60Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Бохум» снова не сумел победить. На выезде команда расписала сухую мировую с «Хайденхаймом».

Все прогнозы на Бундеслигу

В двух последних очных поединках с «волками» команда проигрывала. Причем в них было пропущено 9 мячей.

Нет сомнений, что «Бохум» постарается разжиться очками. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

«Вольфсбург»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. Сейчас «Вольфсбург» находится на 8 месте в таблице.

В плане реализации у команды не все так позитивно. В 12 поединках игрокам «Вольфсбурга» удалось отличиться всего 17 точными ударами.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Вольфсбург» дома переиграл крепкий «РБ Лейпциг» (2:1).

А вот до того команда потерпела сокрушительное поражение. В Менхенгладбахе «волки» пропустили четыре безответных мяча.

Наверняка «Вольфсбург» будет действовать первым номером. Гости выглядят явно монолитнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.58.

На викторию «Бохума» дают — 2.73, ничья оценена — в 3.83.

«Волки» сражаются за попадание в топ-6, к тому же «Бохум» имеет громадные проблемы с реализацией .

Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.83.