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    Все новости спорта

    «Попугаи» продлят серию без фиаско

    «Овьедо» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол 1 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Эспаньол»
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    «Эспаньол»
    В пятницу, 1 декабря, в 18-м туре испанской Сегунды «Овьедо» в родных стенах сразится с «Эспаньолом». Начало игры — в 22:30 по мск. «Овьедо» — «Эспаньол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 01 Декабря 2023 года
    Овьедо
  • Испания. Сегунда
    •  Овьедо 22:30 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    «Овьедо»

    «Овьедо» после 17 проведенных туров расположился на 12 позиции в таблице Сегунды, имея в своем активе 22 балла. Причем отставание от зоны плей-офф составляет лишь на шесть пунктов.

    «Синие» в данном первенстве смогли выиграть пять поединков, столько же раз они еще терпели фиаско и расписали семь мировых. В минувшем туре они проиграли на выезде «Мирандесу» 1:2.

    Коэффициенты матча Овьедо — Эспаньол

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    Перед этим же «карбайонцы» не уступали на протяжении девяти игр подряд. В этот удачный период они смогли добиться пяти викторий и четыре матча свели вничью.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории «Овьедо» проиграл пока только один поединок из восьми проведенных. В четырех матчах он праздновал виктории и три игры свел вничью.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 31 набранным баллом на третьей строке и отстает от второй всего на очко.

    Каталонский коллектив смог выиграть девять встреч из 17 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и уступал. Забил он за все это время 29 мячей при 17 пропущенных.

    Все прогнозы на футбол

    В рамках чемпионата «попугаи» не проигрывают вот уже как пять встреч подряд, дважды сыграв вничью за этот период и трижды выиграли. Причем две из этих викторий пришлись на два минувших тура — дома по 2:0 над «Эльче» и «Алькорконом».

    Вне родных стен клуб из Барселоны в текущем розыгрыше Сегунды по три раза уступал и побеждал, а также два поединка закончил мировыми исходами.

    В позапрошлом чемпионате Сегунды «Эспаньол» обыграл «Овьедо» на его поле со счетом 2:0, а в Барселоне команды сыграли вничью 1:1. Всего же за четыре последних очных противостояния в трех случаях они огорчали друг друга.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Овьедо» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Эспаньола» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.08.

    Прогнозируем, что и на этот раз голы влетят в обе стороны, ведь и в очных встречах, и в целом в этом чемпионате эти клубы редко уходят с поля без результативных действий.

    А что касаемо исхода, то ставим здесь на мировую.

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    «Овьедо» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на футбол. «Попугаи» продлят серию без фиаско
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