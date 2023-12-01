В пятницу, 1 декабря, в 18-м туре испанской Сегунды «Овьедо» в родных стенах сразится с «Эспаньолом». Начало игры — в 22:30 по мск. «Овьедо» — «Эспаньол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Овьедо»

«Овьедо» после 17 проведенных туров расположился на 12 позиции в таблице Сегунды, имея в своем активе 22 балла. Причем отставание от зоны плей-офф составляет лишь на шесть пунктов.

«Синие» в данном первенстве смогли выиграть пять поединков, столько же раз они еще терпели фиаско и расписали семь мировых. В минувшем туре они проиграли на выезде «Мирандесу» 1:2.

Коэффициенты матча Овьедо — Эспаньол 1X2Новым игрокам 2.653.002.95Бонус$9500

Перед этим же «карбайонцы» не уступали на протяжении девяти игр подряд. В этот удачный период они смогли добиться пяти викторий и четыре матча свели вничью.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей территории «Овьедо» проиграл пока только один поединок из восьми проведенных. В четырех матчах он праздновал виктории и три игры свел вничью.

«Эспаньол»

«Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 31 набранным баллом на третьей строке и отстает от второй всего на очко.

Каталонский коллектив смог выиграть девять встреч из 17 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и уступал. Забил он за все это время 29 мячей при 17 пропущенных.

Все прогнозы на футбол

В рамках чемпионата «попугаи» не проигрывают вот уже как пять встреч подряд, дважды сыграв вничью за этот период и трижды выиграли. Причем две из этих викторий пришлись на два минувших тура — дома по 2:0 над «Эльче» и «Алькорконом».

Вне родных стен клуб из Барселоны в текущем розыгрыше Сегунды по три раза уступал и побеждал, а также два поединка закончил мировыми исходами.

В позапрошлом чемпионате Сегунды «Эспаньол» обыграл «Овьедо» на его поле со счетом 2:0, а в Барселоне команды сыграли вничью 1:1. Всего же за четыре последних очных противостояния в трех случаях они огорчали друг друга.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Овьедо» предлагают — 2.49.

На викторию «Эспаньола» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.08.

Прогнозируем, что и на этот раз голы влетят в обе стороны, ведь и в очных встречах, и в целом в этом чемпионате эти клубы редко уходят с поля без результативных действий.

А что касаемо исхода, то ставим здесь на мировую.