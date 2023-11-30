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    «Хеккен» и «Байер» забьют друг другу

    «Хеккен» — «Байер». Ставки (к. 1.90) и прогноз на Лигу Европы 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хеккен» — «Байер»
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    «Байер»
    30 ноября состоится матч между шведским «Хеккеном» и немецким «Байером» в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча начнется в 23:00 мск. «Хеккен» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 30 Ноября 2023 года
    Хеккен
  • Гётеборг
    •  Хеккен 23:00 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Хеккен»

    Команда, базирующаяся на острове Хисинген, город Гётеборг, уже завершил сезон-2023 чемпионата Швеции. По итогам 30 туров «Осы» заняли только третье место, довольствовавшись бронзовыми медалями и местом в зоне Лиги конференций на следующий сезон.

    За 30 матчей «Хеккен» смог набрать 57 очков. Он на семь пунктов отстал от лидирующих «Мальме» и «Эльфсборга», но также на семь баллов опередил четвертый «Юргорден». Коллектив смог 69 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустили 39 раз.

    Коэффициенты матча Хеккен — Байер

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    В Лиге Европы у подопечных Пера-Матиаса Хёгмо все плохо, поскольку они не смогли набрать ни одного очка и лишились шансов на выход из группы. Они уступили «Байеру» (0:4), «Карабаху» (0:1) и дважды «Мольде» (1:5, 1:3).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Чемпионат «Мальме» завершил еще 12 ноября матчем с «Броммапойкарной» (1:2). После этого же команда еще провела товарищеский матч 24 ноября против «Конгсвингер» (2:1).

    «Байер»

    Команда из Леверкузена выступает в этом сезоне крайне удачно. Леверкузенский коллектив в двенадцати матчах сезона Бундеслиги смогли добыть одиннадцать побед и один раз сыграли вничью. Леверкузенцы 37 раз поразили ворота соперников и десять раз пропустили в свои.

    В итоге «львы» смогли набрать 34 очка и лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. «11 рабочих» на два пункта опережают «Баварию» и на семь — «Штутгарт». «Фармацевты» должны побороться с мюнхенцами за чемпионство.

    В Лиге Европы у «Байера» также все прекрасно. Команда добыла четыре победы в четырех матчах, идет на первом месте и уже обеспечила себе выход в плей-офф. Команда разбила «Хеккен» (4:0), одолела «Мольде» и дважды переиграла «Карабах» (5:1 и 1:0).

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    • В последних играх подопечные Хаби Алонсо переиграли «Вердер» (3:0), «Унион» (4:0), «Хоффенхайм» (3:2) и «Фрайбург» (2:1). Единственной потерей очков сезона является ничья с мюнхенской «Баварией» (2:2) 15 сентября.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» предлагают поставить за 1.38.

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    На викторию «Хеккена» дают 7.60, ничья оценена в 5.50.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

    Также поставим на то, что «Байер» сможет добыть уверенную победу.

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