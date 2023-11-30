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    Кто сохранит шансы на выход в плей-офф?

    АЗ — «Зриньски». Ставка (к. 1.83) и прогноз на Лигу конференций, групповой этап, тур 5, квартет Е, 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на АЗ — «Зриньски»
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    «Астон Вилла» — АЗ
    В четверг, 30 ноября АЗ из Нидерланд на своём поле примет «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. Это будет матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете Е. Встреча начнётся в 20:45 (мск). АЗ — «Зриньски»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа E 30 Ноября 2023 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 20:45 Зриньски Зриньски
  • Лига конференций. Группа E
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    АЗ

    «Алкмаар» загнал себя в угол, шансы на выход в 1/16 финала Лиги конференций призрачные, но они еще есть. Для этого нужно выиграть последние два матча в групповой стадии.

    После четырех туров АЗ набрал всего 3 очка, одержав победу над польской «Легией» (1:0). В остальных поединках нидерландский клуб уступил дважды «Астон Вилле» (1:2 и 1:4), а также проиграл «Зриньски» (3:4).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Нидерланд АЗ занимает третье место, набрав 29 очков после 12 сыгранных матчей. В рамках минувшего 13-го тура «Алкмаар» одержал крупную победу над командой «Волендам» (3:0).

    «Зриньски»

    «Зриньски» в группе Е занимает 3 место, набрав также 3 очка в четырех матчах. Боснийцы выиграли только у нидерландцев со счетом 4:3.

    В остальных встречах основной сетки Лиги конференций футболисты из Мостара проиграли «Астон Вилле» (0:1) и «Легии» (0:2 и 1:2).

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    • В чемпионате Боснии и Герцеговины «Зринськи» разгромил в гостях команду ГОШК (5:1). После 15 туров «Зриньски» занимает второе место в турнирной таблице боснийского первенства, набрав 32 очка. Отставание от «Бораца» составляет 4 балла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в победу хозяев. На победу АЗ можно поставить за 3.43, ничью оценивают в 3.68, а на победу «Астон Виллы» — в 2.02.

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    Прогноз: Командам нужна только победа. Ничья или поражение может поставить крест на выход АЗ или «Зриньски» в плей-офф Лиги конференций. Мы уверены, что игра получится открытой и соперники вновь порадуют забитыми голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.

    Альтернативный прогноз: Также можно ожидать открытый футбол и не один забитый мяч.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.28.

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    АЗ — «Зриньски»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Кто сохранит шансы на выход в плей-офф?
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