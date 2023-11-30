В четверг, 30 ноября АЗ из Нидерланд на своём поле примет «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. Это будет матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете Е. Встреча начнётся в 20:45 (мск). АЗ — «Зриньски»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

АЗ

«Алкмаар» загнал себя в угол, шансы на выход в 1/16 финала Лиги конференций призрачные, но они еще есть. Для этого нужно выиграть последние два матча в групповой стадии.

После четырех туров АЗ набрал всего 3 очка, одержав победу над польской «Легией» (1:0). В остальных поединках нидерландский клуб уступил дважды «Астон Вилле» (1:2 и 1:4), а также проиграл «Зриньски» (3:4).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Нидерланд АЗ занимает третье место, набрав 29 очков после 12 сыгранных матчей. В рамках минувшего 13-го тура «Алкмаар» одержал крупную победу над командой «Волендам» (3:0).

«Зриньски»

«Зриньски» в группе Е занимает 3 место, набрав также 3 очка в четырех матчах. Боснийцы выиграли только у нидерландцев со счетом 4:3.

В остальных встречах основной сетки Лиги конференций футболисты из Мостара проиграли «Астон Вилле» (0:1) и «Легии» (0:2 и 1:2).

В чемпионате Боснии и Герцеговины «Зринськи» разгромил в гостях команду ГОШК (5:1). После 15 туров «Зриньски» занимает второе место в турнирной таблице боснийского первенства, набрав 32 очка. Отставание от «Бораца» составляет 4 балла.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в победу хозяев. На победу АЗ можно поставить за 3.43, ничью оценивают в 3.68, а на победу «Астон Виллы» — в 2.02.

Прогноз: Командам нужна только победа. Ничья или поражение может поставить крест на выход АЗ или «Зриньски» в плей-офф Лиги конференций. Мы уверены, что игра получится открытой и соперники вновь порадуют забитыми голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.

Альтернативный прогноз: Также можно ожидать открытый футбол и не один забитый мяч.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.28.