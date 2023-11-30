АЕК сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:45 мск. АЕК — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

АЕК

В Лиге Европы «черно-желтые» неожиданно смогли победить «Брайтон», сыграли вничью с «Аяксом» и дважды уступили «Марселю», так что занимают 3-е место в группе с отставанием в 3 очка от соперника.

АЕК в прошлом сезоне сделал золотой дубль в Греции, выиграв Кубок и чемпионский титул. И благодаря этому команда получила билет в квалификацию Лиги чемпионов.

Коэффициенты матча АЕК Афины — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 3.654.101.93Бонус$9500

Там афинский коллектив стартовал с третьей стадии обора и смог сначала пройти загребское «Динамо», но на последнем этапе квалификации он проиграл дважды бельгийскому «Антверпену» и отправился в ЛЕ.

Все прогнозы на Лигу Европы

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при трех победах и одной ничьей, так что у хозяев есть неплохие шансы на успех.

«Брайтон»

Команда в Лиге Европы проиграла АЕКу, затем былы ничья с «Марселем» и две победы над «Аяксом». Таким образом, «Брайтон» сейчас имеет в своем активе семь пунктов и занимает второе место в турнирной таблице.

Команда сейчас занимает 8-ю строчку таблицы с отставанием в два балла от 6-го места. «Чайкам» авторитеты нипочем, да и с атакой относительный порядок.

В 13-ти матчах АПЛ игроки команды настреляли 28 мячей. Правда, и пропускает «Брайтон» немало — 23 мяча.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков при трех победах и трех ничьих, так что хозяевам будет сложно рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон» коэффициент на победу которого равен 1,91. Успех АЕКа оценивается в 3,66, ничья — в 3,81.

В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,23, ведь в пяти из шести последних матчей «Брайтона» был реализован именно такой сценарий.