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    Выиграет ли «Брайтон» битву за плей-офф ЛЕ?

    АЕК — «Брайтон». Ставка (к. 1.87) и прогноз на Лигу Европы 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на АЕК — «Брайтон»
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    «Брайтон» — фаворит матча
    АЕК сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:45 мск. АЕК — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 30 Ноября 2023 года
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    •  АЕК Афины 20:45 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    АЕК

    В Лиге Европы «черно-желтые» неожиданно смогли победить «Брайтон», сыграли вничью с «Аяксом» и дважды уступили «Марселю», так что занимают 3-е место в группе с отставанием в 3 очка от соперника.

    АЕК в прошлом сезоне сделал золотой дубль в Греции, выиграв Кубок и чемпионский титул. И благодаря этому команда получила билет в квалификацию Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча АЕК Афины — Брайтон энд Хоув Альбион

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    Там афинский коллектив стартовал с третьей стадии обора и смог сначала пройти загребское «Динамо», но на последнем этапе квалификации он проиграл дважды бельгийскому «Антверпену» и отправился в ЛЕ.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при трех победах и одной ничьей, так что у хозяев есть неплохие шансы на успех.

    «Брайтон»

    Команда в Лиге Европы проиграла АЕКу, затем былы ничья с «Марселем» и две победы над «Аяксом». Таким образом, «Брайтон» сейчас имеет в своем активе семь пунктов и занимает второе место в турнирной таблице.

    Команда сейчас занимает 8-ю строчку таблицы с отставанием в два балла от 6-го места. «Чайкам» авторитеты нипочем, да и с атакой относительный порядок.

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    • В 13-ти матчах АПЛ игроки команды настреляли 28 мячей. Правда, и пропускает «Брайтон» немало — 23 мяча.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков при трех победах и трех ничьих, так что хозяевам будет сложно рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон» коэффициент на победу которого равен 1,91. Успех АЕКа оценивается в 3,66, ничья — в 3,81.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,23, ведь в пяти из шести последних матчей «Брайтона» был реализован именно такой сценарий.

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    АЕК — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Брайтон» битву за плей-офф ЛЕ?
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