«Янг Бойз»
Команда не лучшим образом выступает на групповом этап Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. «Янг Бойз» занимает последнее 4-е место, заработав за 4 матча лишь один балл.
Несмотря на это, у команды есть шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв 3-е место. Для этого «Янг Бойз» должен обыгрывать «Црвену» в предстоящем матче.
Коэффициенты матча Янг Бойз — Црвена Звезда
В последних 2-х турах Лиги чемпионов команда безнадежно уступила «Манчестер Сити» (1:3 и 0:3). Стоит отметить, что «Янг Бойз» пропустил больше всех на групповом этапе — 11 мячей за 4 встречи при 4-х забитых.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Стоит отметить, что у «Янг Бойз» идет игра в чемпионате Швейцарии. Команда ведет борьбу за 1-е место в лиге с «Цюрихом». Интересно, что в последнем туре «Янг Бойз» уступил прямому конкуренту со счетом 1:3, но команда не выглядела безнадежно, местами владея преимуществом.
«Црвена Звезда»
Команда занимает 3-е место в своей группе Лиги чемпионов, ведя борьбу с «Янг Бойз» за попадание в плей-офф Лиги Европы. «Црвена» показывает отличный футбол в последнее время и имеет все шансы зацепиться за результат.
В последних 2-х турах Лиги чемпионов «Црвена» играла с «Лейпцигом» и во всех встречах имела шансы набрать очки, но всегда чего-то не хватало. Сербская команда вполне способна противостоять европейским топ-клубам.
К тому же, «Црвена» занимает 2-е место в таблице чемпионата Сербии, отставая от 1-й позиции на 3 балла. Команда победила в последних 3-х турах лиги, забив за этот период 7 голов при 3-х пропущенных.
Стоит отметить, что «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» уже встречались между собой на групповом этапе ЛЧ в нынешнем сезоне. В том матче команды сыграли вничью (2:2). «Црвене» удалось избежать поражения, сравняв счет на 88-й минуте.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Янг Бойз» предлагают — 2.05.
На викторию «Црвены Звезды» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.90.
Команды не будут рисковать в столь важном матче за выход в плей-офф Лиги Европы. Можно предположить, что «Янг Бойз» и «Црвена» вновь поделят очки.
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.90. Еще вариант для ставки — Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.20.