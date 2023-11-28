«Янг Бойз» сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках 5-го группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 23:00 мск. «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Янг Бойз»

Команда не лучшим образом выступает на групповом этап Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. «Янг Бойз» занимает последнее 4-е место, заработав за 4 матча лишь один балл.

Несмотря на это, у команды есть шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв 3-е место. Для этого «Янг Бойз» должен обыгрывать «Црвену» в предстоящем матче.

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В последних 2-х турах Лиги чемпионов команда безнадежно уступила «Манчестер Сити» (1:3 и 0:3). Стоит отметить, что «Янг Бойз» пропустил больше всех на групповом этапе — 11 мячей за 4 встречи при 4-х забитых.

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Стоит отметить, что у «Янг Бойз» идет игра в чемпионате Швейцарии. Команда ведет борьбу за 1-е место в лиге с «Цюрихом». Интересно, что в последнем туре «Янг Бойз» уступил прямому конкуренту со счетом 1:3, но команда не выглядела безнадежно, местами владея преимуществом.

«Црвена Звезда»

Команда занимает 3-е место в своей группе Лиги чемпионов, ведя борьбу с «Янг Бойз» за попадание в плей-офф Лиги Европы. «Црвена» показывает отличный футбол в последнее время и имеет все шансы зацепиться за результат.

В последних 2-х турах Лиги чемпионов «Црвена» играла с «Лейпцигом» и во всех встречах имела шансы набрать очки, но всегда чего-то не хватало. Сербская команда вполне способна противостоять европейским топ-клубам.

К тому же, «Црвена» занимает 2-е место в таблице чемпионата Сербии, отставая от 1-й позиции на 3 балла. Команда победила в последних 3-х турах лиги, забив за этот период 7 голов при 3-х пропущенных.

Стоит отметить, что «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» уже встречались между собой на групповом этапе ЛЧ в нынешнем сезоне. В том матче команды сыграли вничью (2:2). «Црвене» удалось избежать поражения, сравняв счет на 88-й минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Янг Бойз» предлагают — 2.05.

На викторию «Црвены Звезды» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.90.

Команды не будут рисковать в столь важном матче за выход в плей-офф Лиги Европы. Можно предположить, что «Янг Бойз» и «Црвена» вновь поделят очки.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.90. Еще вариант для ставки — Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.20.