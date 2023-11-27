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    «Палмейрас» сохранит лидерство?

    «Форталеза» — «Палмейрас». Ставка (к. 2.27) и прогноз на чемпионат Бразилии 27 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Палмейрас»
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    «Палмейрас» выиграл шесть из семи предыдущих матчей
    «Палмейрас» сыграет на выезде против «Форталезы» в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 00:30 мск. «Форталеза» — «Палмейрас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Форталеза»

    «Форталеза» занимает 11-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав в 34 матчах 44 очка.

    Несмотря на положение в таблице, ситуация остается непростой. Отрыв от зоны вылета — всего лишь три очка.

    И все указывает на то, что «Форталеза» по итогам сезона может покинуть элитный дивизион. Достаточно взглянуть на ее результаты.

    Команда Хуана-Пабло Войводы ни разу не выиграла в восьми предыдущих матчах. Более того, на этом отрезке у нее шесть поражений.

    Но также стоит отметить, что «Форталеза» неплохо играет дома. В 17 матчах на своем поле она потерпела лишь четыре поражения.

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» тем временем находится на первой строчке, набрав в 34 турах 62 очка.

    За четыре тура до финиша «Палмейрас» опережает «Ботафого» на одно очко, а «Фламенго» — на два.

    Но учитывая то, как она проводит заключительную часть сезона, именно команда Абела Феррейры выглядит главным претендентом на чемпионский титул.

    «Палмейрас» выиграл шесть из семи предыдущих матчей. Исключением на этом отрезке стала лишь гостевая встреча с «Фламенго» (0:3).

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    Правда, в гостях показатели, конечно, не такие мощные. Например, в семи предыдущих матчах на выезде у «Палмейраса» только две победы и три поражения.

    Прогноз и ставка

    На «Форталезу» в этом матче можно поставить за 3.18, ничью букмекеры предлагают за 3.25, а победу «Палмейраса» — за 2.27.

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    Скорее всего, гости кое-как дожмут забарахлившего под конец года соперника. Как раз в подобных матчах клуб из Сан-Паулу в последнее время выглядит очень мощно.

    Ставка — победа «Палмейраса» за 2.27.

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    «Форталеза» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на футбол. «Палмейрас» сохранит лидерство?
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