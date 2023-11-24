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    «Пюник» уверенно раскатает ереванцев

    «Пюник» — «Арарат». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Кубок Армении, 24 ноября 2023 года

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    «Пюник»
    «Пюник» сыграет на своем поле с «Араратом» в рамках 1/8 финала Кубка Армении. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 13:00 мск. «Пюник» — «Арарат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Кубок 24 Ноября 2023 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 13:00 Арарат Арарат
  • Ереван
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    «Пюник»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Пюник» сейчас уверенно лидирует в чемпионате Армении.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 17 поединках чемпионата «Пюник» пропустил в свои ворота всего 10 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Пюник» добыл три очка. Дома команда уверенно расправилась с «Ноа» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Араратом» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков «Пюник» выиграл трижды при одной коллизии.

    Хозяева явно сильнее оппонента. Ко всему прочему, у «Пюника» есть шикарная мотивация сделать золотой дубль.

    «Арарат»

    У этой команды сезон не складывается. Вместо борьбы за самые высокие места ереванцы оккупировали 6 строчку в таблице.

    В плане реализации у команды огромные проблемы. В 17 матчах чемпионата Армении игроки «Арарата» забили всего 16 мячей.

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    • Свой последний поединок ереванцы проиграли. «Арарат» в родных стенах с минимальным счетом уступил «Алашкерту».

    До того ереванцы переиграли «Ширак» (2:1). Впрочем, стабильности в игре и результатах команды нет даже в первом приближении.

    Наверняка гости постараются оказать достойное сопротивление «Пюнику». Тем паче, в кубковых поединках бывает всякое…

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пюника» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Арарата» дают — 7.50, ничья оценена — в 4.50.

    «Пюник» по всем параметрам выглядит сильнее соперника, что должен продемонстрировать в этой встрече.

    Наш прогноз — Фора «Пюника» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.

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    «Пюник» — «Арарат»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. «Пюник» уверенно раскатает ереванцев
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