В пятницу, 24 ноября, в стартовом поединке 17-го тура испанской Сегунды «Уэска» дома сыграет против «Вальядолида». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Уэска» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

«Уэска» на данный момент идет в нижней части турнирной таблицы, деля 18 место еще с другими командами. У нее после 16 проведенных игр 16 зачетных пунктов.

«Оскенцы» за всю турнирную дистанцию отпраздновали всего три виктории, семь встреч они еще свели вничью и шесть матчей проиграли, забили 11 голов при 13 пропущенных.

Коэффициенты матча Уэска — Вальядолид 1X2Новым игрокам 3.152.902.55Бонус$9500

В прошлом туре «сине-гранатовые» смогли обыграть вне родных стен «Сарагосу» со счетом 2:0. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей, где трижды победили.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей же территории «Уэска» в текущем первенстве еще не побеждала. У нее четыре мировых исхода и столько же поражений.

«Вальядолид»

«Вальядолид», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, на данный момент делит с хихонским «Спортингом» второе место в Сегунде, имея на счету 29 баллов.

«Фиолетово-белые» за 16 проведенных встреч во втором испанском дивизионе выиграли в девяти случаях, два поединка еще они свели вничью и потерпели пять поражений, забили 21 гол при 18 пропущенных.

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«Пусела» в прошлом туре на своем поле поделила очки с лидирующим «Леганесом» 1:1, а перед этим вышла победителем из предыдущих двух игр первенства, одолев дома 2:0 «Тенерифе» и Сантандере «Расинг» 3:2.

Вне родных стенах в текущем первенстве «Вальядолид» еще не играл вничью. У коллектива три виктории и четыре поражения.

В позапрошлом розыгрыше Сегунды эти клубы обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:3.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вальядолида» — 2.46, победа «Уэски» — 3.05, ничья — 3.08.

Прогнозируем, что в этом поединке будет ничья, так как «Уэска» очень миролюбива в этом сезоне, а «Вальядолид» уже должен прервать бескомпромиссную гостевую серию.

И также еще ставим на то, что коллективы смогут огорчить друг друга забитыми мячами.