«Дефенса и Хустисия»
Эта команда неудачно выступила в Кубке Профессиональной лиги. 11 место, в свете высоких амбиций, выглядит весьма скромно.
Команда выиграла лишь в трех матчах из 13. Да и с атакой имеются некоторые сложности: лишь 12 забитых голов.
В предыдущем своем поединке «Дефенса и Хустисия» снова разочаровала. Дома команда минимально уступила как раз «Сан-Лоренсо».
Последняя виктория случилась еще полтора месяца назад. Да и вообще, игра команды вызывает очевидные вопросы.
И уж наверняка номинальные хозяева постараются сыграть на своих лучших качествах. У команды относительно надежные тылы.
«Сан-Лоренсо»
Эта команда в Кубке Профессиональной лиги также не блистала. «Сан-Лоренсо» явно не удовлетворило 10 место.
Причем проблемы с реализацией у команды огромные. В 13 встречах игрокам «Сан-Лоренсо» удалось отличиться всего 9 раз.
Свой последний поединок команда провела успешно. «Сан-Лоренсо» минимально переиграл «Дефенсу и Хустисию».
Причем «Сан-Лоренсо» довольно неплохо выглядит в плане надежности собственных тылов. В 13 матчах пропущено 11 мячей.
Наверняка «Сан-Лоренсо» будет активно атаковать. Команда смотрится сильнее соперника, да и последняя очная победа прибавляет оптимизма.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сан-Лоренсо» предлагают — 2.56.
На викторию «Дефенсы и Хустисии» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.08.
«Сан-Лоренсо»
Наш прогноз — Победа «Сан-Лоренсо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.08.