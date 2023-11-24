«Дефенса и Хустисия» сыграет на своем поле с «Сан-Лоренсо» в рамках 1/2 финала Кубка Аргентины. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 03:10 мск. «Дефенса и Хустисия» — «Сан-Лоренсо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дефенса и Хустисия»

Эта команда неудачно выступила в Кубке Профессиональной лиги. 11 место, в свете высоких амбиций, выглядит весьма скромно.

Команда выиграла лишь в трех матчах из 13. Да и с атакой имеются некоторые сложности: лишь 12 забитых голов.

В предыдущем своем поединке «Дефенса и Хустисия» снова разочаровала. Дома команда минимально уступила как раз «Сан-Лоренсо».

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Последняя виктория случилась еще полтора месяца назад. Да и вообще, игра команды вызывает очевидные вопросы.

И уж наверняка номинальные хозяева постараются сыграть на своих лучших качествах. У команды относительно надежные тылы.

«Сан-Лоренсо»

Эта команда в Кубке Профессиональной лиги также не блистала. «Сан-Лоренсо» явно не удовлетворило 10 место.

Причем проблемы с реализацией у команды огромные. В 13 встречах игрокам «Сан-Лоренсо» удалось отличиться всего 9 раз.

Свой последний поединок команда провела успешно. «Сан-Лоренсо» минимально переиграл «Дефенсу и Хустисию».

Причем «Сан-Лоренсо» довольно неплохо выглядит в плане надежности собственных тылов. В 13 матчах пропущено 11 мячей.

Наверняка «Сан-Лоренсо» будет активно атаковать. Команда смотрится сильнее соперника, да и последняя очная победа прибавляет оптимизма.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сан-Лоренсо» предлагают — 2.56.

На викторию «Дефенсы и Хустисии» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.08.

«Сан-Лоренсо» по игре смотрится монолитнее , к тому же последняя очная встреча была выиграна.

Наш прогноз — Победа «Сан-Лоренсо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.08.