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    Японцы легко разберутся с Сирией

    Сирия — Япония. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 21 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Японии
    Прогноз и ставки на Сирия — Япония
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    сборная Японии
    21 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Сирии и Японии. Стартовый свисток прозвучит в 17:45 мск. Сирия — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сирия

    Сирия удачно стартовала в отборе на ЧМ-2026. 16 ноября команда принимала КНДР. Сирийцы победили со счетом 1:0.

    Помимо матча с КНДР, Сирия в 2023 году одержала еще две победы. Это было в товарищеских матчах. Сирийцы 25 марта обыграли Таиланд со счетом 3:1, а 12 сентября одолели Китай (1:0).

    Стоит отметить, что результаты Сирии немного улучшились по сравнению с 2022 годом. В конце прошлого года у сборной были четыре поражения кряду: от Беларуси, Венесуэлы и дважды — от Омана.

    Все прогнозы на футбол

    Говорить о каких-то шансах Сирии на положительный результат не стоит. Сенсация очень маловероятна. Класс футболистов просто несопоставим.

    Япония

    Япония начала квалификацию ЧМ-2026 с разгромной победы. Сборная камня на камне не оставила от Мьянмы. В ворота соперника было забито пять голов.

    Форма японской сборной действительно впечатляет. Команда выигрывает один матч за другим. Ранее японцы добились семи побед подряд.

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    • У Японии отличная атака. Сборная много забивает. Ранее японцы запомнились великолепной победой над Германией в товарищеской встрече. Игра состоялась 9 сентября. Японцы разгромили бундестим со счетом 4:1.

    Главный вопрос в предстоящей встрече — сколько забьет фаворит. В победе гостей сомневаться не приходится.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. Их победа котируется за 1.12. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 36.00. Ничья оценена — в 7.80.

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    Сюрпризов не произойдет. Гости разгромят соперника.

    Можно сделать ставку на победу Японии с форой (-2.5) с коэффициентом 2.13.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.92.

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    Сирия — Япония: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Японцы легко разберутся с Сирией
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