21 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Сирии и Японии. Стартовый свисток прозвучит в 17:45 мск. Сирия — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сирия

Сирия удачно стартовала в отборе на ЧМ-2026. 16 ноября команда принимала КНДР. Сирийцы победили со счетом 1:0.

Помимо матча с КНДР, Сирия в 2023 году одержала еще две победы. Это было в товарищеских матчах. Сирийцы 25 марта обыграли Таиланд со счетом 3:1, а 12 сентября одолели Китай (1:0).

Стоит отметить, что результаты Сирии немного улучшились по сравнению с 2022 годом. В конце прошлого года у сборной были четыре поражения кряду: от Беларуси, Венесуэлы и дважды — от Омана.

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Говорить о каких-то шансах Сирии на положительный результат не стоит. Сенсация очень маловероятна. Класс футболистов просто несопоставим.

Япония

Япония начала квалификацию ЧМ-2026 с разгромной победы. Сборная камня на камне не оставила от Мьянмы. В ворота соперника было забито пять голов.

Форма японской сборной действительно впечатляет. Команда выигрывает один матч за другим. Ранее японцы добились семи побед подряд.

У Японии отличная атака. Сборная много забивает. Ранее японцы запомнились великолепной победой над Германией в товарищеской встрече. Игра состоялась 9 сентября. Японцы разгромили бундестим со счетом 4:1.

Главный вопрос в предстоящей встрече — сколько забьет фаворит. В победе гостей сомневаться не приходится.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Их победа котируется за 1.12. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 36.00. Ничья оценена — в 7.80.

Сюрпризов не произойдет. Гости разгромят соперника.

Можно сделать ставку на победу Японии с форой (-2.5) с коэффициентом 2.13.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.92.