Кыргызстан
Многие помнят, сколько в 2022 году сборная Киргизии доставила хлопот России в товарищеском матче. Подопечным Валерия Карпина было крайне сложно добиться успеха. Однако россияне всё же вырвали победу со счётом 2:1.
В 2023 году игра Киргизии оставляет желать лучшего. Болельщики хотят видеть больше забитых мячей, но футболисты пока не оправдывают ожиданий.
В восьми товарищеских встречах, проведенных в 2023 году, Киргизия добилась двух побед — обыграны Афганистан (1:0) и Кувейт (3:1). В первом туре отбора на ЧМ-2026 она проиграла Малайзии (3:4) на выезде.
На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, включая контрольные, так что у хозяев откровенно плохая форма.
Оман
Команда точно будет претендовать на выход в следующий этап квалификации. Сборная Омана отлично проявила себя в товарищеских матчах и в турнире САФА. С этого момента команда начнет путь в квалификации чемпионата мира.
В сентябре этого года Оман провел два товарищеских матча. В одной из встреч команда обыграла сборную Палестины (2:1), обеспечив себе преимущество уже в 1-м тайме.
В стартовом туре отбора на ЧМ-2026 Оман встречался со сборной Тайваня на своем поле. Сборной удалось не просто победить, а сделать это с разгромным счетом 3:0.
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при четырех победах при одной ничьей, так что у гостей хорошая форма и такие же перспективы.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Оман, коэффициент на победу которого равен 2,12. Успех Кыргызстана оценивается в 3,79, ничья — в 3,10.
В четырех из пяти последних матчей гости выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — Оман выиграет за 2,12.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,29, ведь в трех последних матчах был реализован такой сценарий.