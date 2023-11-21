Кыргызстан сыграет на своем поле с Оманом в рамках 2-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 17:00 мск. Кыргызстан — Оман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кыргызстан

Многие помнят, сколько в 2022 году сборная Киргизии доставила хлопот России в товарищеском матче. Подопечным Валерия Карпина было крайне сложно добиться успеха. Однако россияне всё же вырвали победу со счётом 2:1.

В 2023 году игра Киргизии оставляет желать лучшего. Болельщики хотят видеть больше забитых мячей, но футболисты пока не оправдывают ожиданий.

В восьми товарищеских встречах, проведенных в 2023 году, Киргизия добилась двух побед — обыграны Афганистан (1:0) и Кувейт (3:1). В первом туре отбора на ЧМ-2026 она проиграла Малайзии (3:4) на выезде.

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На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, включая контрольные, так что у хозяев откровенно плохая форма.

Оман

Команда точно будет претендовать на выход в следующий этап квалификации. Сборная Омана отлично проявила себя в товарищеских матчах и в турнире САФА. С этого момента команда начнет путь в квалификации чемпионата мира.

В сентябре этого года Оман провел два товарищеских матча. В одной из встреч команда обыграла сборную Палестины (2:1), обеспечив себе преимущество уже в 1-м тайме.

В стартовом туре отбора на ЧМ-2026 Оман встречался со сборной Тайваня на своем поле. Сборной удалось не просто победить, а сделать это с разгромным счетом 3:0.

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при четырех победах при одной ничьей, так что у гостей хорошая форма и такие же перспективы.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Оман, коэффициент на победу которого равен 2,12. Успех Кыргызстана оценивается в 3,79, ничья — в 3,10.

В четырех из пяти последних матчей гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — Оман выиграет за 2,12.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,29, ведь в трех последних матчах был реализован такой сценарий.