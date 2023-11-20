Греция U21 сыграет на своем поле с Португалией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 17:00 мск. Греция U21 — Португалия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция U21

Эта команда скромно проводит текущую отборочную компанию. Греки пока вторые, однако хорваты наступают на пятки.

«Эллины» в 5 матчах разжились всего 8 очками. Да и показатели у молодых греков скромные: разница мячей 7:5.

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Свой последний поединок команда провела продуктивно. Греция U21 уверенно расправилась с фарерскими сверстниками (3:0).

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Матчи с португальцами для команды традиционно складываются неудачно. Шесть последних очных поединков были проиграны.

И уж наверняка хозяева постараются взять хотя бы балл. Греки явно будут действовать в расчете на контратаки.

Португалия U21

Эта команда уверенно лидирует в группе G. Португальцы выиграли все четыре своих стартовых поединка.

Более того, молодые португальцы забили 16 мячей в 4 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила всего однажды.

Последний свой поединок Португалия U21 выиграла. Команда уверенно переиграла как раз греческих сверстников (2:0).

А вот до того португальцы смели белорусов (6:1). Да и вообще, победный сериал команды длится уже 4 матча.

Наверняка Португалия U21 будет активно атаковать. По всем параметрам гости выглядят в разы сильнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Португалии U21 предлагают — 1.55.

На викторию Греции U21 дают — 5.12, ничья оценена — в 3.70.

Португальцы постараются продлить свою победную поступь, так что наверняка пойдут вперед с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа Португалии U21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.