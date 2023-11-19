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    Бельгия поднимется на первое место в группе

    Бельгия — Азербайджан. Ставка (к. 1.78) и прогноз на Евро-2024 19 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Азербайджан
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    Янник Карраско
    В воскресенье, 19 ноября, в Брюсселе на стадионе им. короля Бодуэна сборная Бельгии сыграет против национальной команды Азербайджана в заключительно туре отбора к Евро-2024. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Бельгия — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 19 Ноября 2023 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 20:00 Азербайджан Азербайджан
  • Баку
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    Бельгия

    Сборная Бельгии уже давно забронировала себе билет в финальную часть ЧЕ-2024, который пройдет на полях Германии предстоящим летом.

    «Красные дьяволы» за семь матчей квалификации так никому и не проиграли. У них пять викторий и два мировых исхода. Забили они 17 мячей при всего четырех пропущенных.

    Коэффициенты матча Бельгия — Азербайджан

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  • 1.0712.0083.00Бонус$9500
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    Однако бельгийцы идут вторыми в группе, уступая два очка Австрии, которая уже закончила этот турнир. Так что для возвращения на первую строку им необходимо только побеждать в этом поединке.

    Все прогнозы на футбол

    В своей последней проведенной игре отбора Бельгия расписала мировую с Швеций 1:1, где был сыгран лишь один тайм. А накануне обыграла дома Сербию 1:0 в товарняке. Последний раз она уступала в ноябре прошлого года, проиграв тогда Марокко на ЧМ-2022.

    Азербайджан

    Команда Азербайджана уже точно не сможет квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы-2024, но этот отбор она может занести себе в актив.

    В семи поединках компании «страна огней» набрала семь очков и делит с шведами третью позицию. У нее две виктории ничья и четыре фиаско. Забито семь мячей при 12 пропущенных.

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  • 16/11/2023

    • Несколько дней тому назад азербайджанцы весьма неожиданно на своем поле разгромили крепкую сборную Швеции со счетом 3:0. До этого они набирали очки только в матчах с Эстоний — победа 2:0 и ничья 1:1.

    Своему же предстоящему противнику в первом круге Азербайджан уступил в родных стенах со счетом 0:1. И всего в истории противостояний этих команд четыре раза побеждали бельгийцы и раз была мировая.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Бельгии предлагают — 1.07.

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    На викторию Азербайджана дают — 50.00, ничья оценена — в 11.50.

    Сборная Бельгии при своих зрителях не будет иметь с таким соперником проблем и наверняка выиграет крупно. К тому же хозяева будут настроены вернуть себе первую строку в группе.

    Но не исключаем, что азербайджанцы смогут распечатать ворота бельгийцев.

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    Бельгия — Азербайджан: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. Бельгия поднимется на первое место в группе
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