В воскресенье, 19 ноября, в Брюсселе на стадионе им. короля Бодуэна сборная Бельгии сыграет против национальной команды Азербайджана в заключительно туре отбора к Евро-2024. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Бельгия — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия

Сборная Бельгии уже давно забронировала себе билет в финальную часть ЧЕ-2024, который пройдет на полях Германии предстоящим летом.

«Красные дьяволы» за семь матчей квалификации так никому и не проиграли. У них пять викторий и два мировых исхода. Забили они 17 мячей при всего четырех пропущенных.

Коэффициенты матча Бельгия — Азербайджан 1X2Новым игрокам 1.0712.0083.00Бонус$9500

Однако бельгийцы идут вторыми в группе, уступая два очка Австрии, которая уже закончила этот турнир. Так что для возвращения на первую строку им необходимо только побеждать в этом поединке.

Все прогнозы на футбол

В своей последней проведенной игре отбора Бельгия расписала мировую с Швеций 1:1, где был сыгран лишь один тайм. А накануне обыграла дома Сербию 1:0 в товарняке. Последний раз она уступала в ноябре прошлого года, проиграв тогда Марокко на ЧМ-2022.

Азербайджан

Команда Азербайджана уже точно не сможет квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы-2024, но этот отбор она может занести себе в актив.

В семи поединках компании «страна огней» набрала семь очков и делит с шведами третью позицию. У нее две виктории ничья и четыре фиаско. Забито семь мячей при 12 пропущенных.

Несколько дней тому назад азербайджанцы весьма неожиданно на своем поле разгромили крепкую сборную Швеции со счетом 3:0. До этого они набирали очки только в матчах с Эстоний — победа 2:0 и ничья 1:1.

Своему же предстоящему противнику в первом круге Азербайджан уступил в родных стенах со счетом 0:1. И всего в истории противостояний этих команд четыре раза побеждали бельгийцы и раз была мировая.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Бельгии предлагают — 1.07.

На викторию Азербайджана дают — 50.00, ничья оценена — в 11.50.

Сборная Бельгии при своих зрителях не будет иметь с таким соперником проблем и наверняка выиграет крупно. К тому же хозяева будут настроены вернуть себе первую строку в группе.

Но не исключаем, что азербайджанцы смогут распечатать ворота бельгийцев.