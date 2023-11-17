В группе H квалификационного раунда U21 Евро-2025 сборная Кипра примет команду Боснии и Герцеговины. Этот матч назначен на 17 ноября и стартует в 19:00 по мск. Кипр U21 — Босния и Герцеговина U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кипр U21

Самая ненадежная команда группы. Именно так можно охарактеризовать молодежный коллектив киприотов после трех прошедших туров.

Сборная Кипра проиграла 2 матча подряд и пропустила за три встречи 12 голов. Хозяева могли бы пропустить и больше, но волшебным образом им удалось отыграть вничью с Австрией (1:1).

Коэффициенты матча Кипр U21 — Босния и Герцеговина U21 1X2Новым игрокам 4.103.551.80Бонус$9500

Основной удар команде нанесли французы, которые разгромили киприотов со счетом 0:9. Еще 3 кипрская молодежка получила в игре со словенцам (0:3).

Все прогнозы на футбол

Таким образом, Кипр занимает 4-е место в группе из пяти и имеет в своем распоряжении одно очко.

Босния и Герцеговина U21

Гости столько не пропустили, но при этом идут последними в списке. Они не смогли набрать ни одного очка.

Сначала у боснийцев был близкий матч со Словенией, который закончился со счетом 1:2. Во втором туре сборная Боснии уступила Австрии с результатом 0:2.

В последней игре балканцы уступили лидеру группы Франции 1:2. Здесь стоит отметить, что боснийский коллектив открыл счет.

Пока что Босния не может прервать серию поражений на Евро. А она уже насчитывает пять поединков.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что Босния имеет все шансы на то, чтобы набрать первые очки и обойти Кипр в таблице. На ее победу они дают 1.90, тогда как победа киприотов оценивается коэффициентом 3.50.

В отличие от соперника, Босния довольно ровно прошла словенцев, французов и австрийцев. Да, она проиграла, но потрепать нервы в некоторых случаях сопернику удалось и в целом поражения были не такими позорными, как у Кипра.

Хозяева слишком много пропускают и это может стать их главной проблемой. Боснийцы распечатали ворота французов. Больше из группы это никому не удавалось. Благодаря своему упорству гости должны одержать победу. В турнирном плане это вернет их к жизни. Ставка — победа Боснии.