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    Боснийцы имеют все шансы на первую победу в квалификации

    Кипр U21 — Босния и Герцеговина U21. Ставки (к. 1.90) и прогноз на квалификацию Евро U21 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кипр U21 — Босния и Герцеговина U21
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    В группе H квалификационного раунда U21 Евро-2025 сборная Кипра примет команду Боснии и Герцеговины. Этот матч назначен на 17 ноября и стартует в 19:00 по мск. Кипр U21 — Босния и Герцеговина U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа H 17 Ноября 2023 года
    Кипр U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа H
    •  Кипр U21 19:00 Босния и Герцеговина U21 Босния и Герцеговина U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа H
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    Кипр U21

    Самая ненадежная команда группы. Именно так можно охарактеризовать молодежный коллектив киприотов после трех прошедших туров.

    Сборная Кипра проиграла 2 матча подряд и пропустила за три встречи 12 голов. Хозяева могли бы пропустить и больше, но волшебным образом им удалось отыграть вничью с Австрией (1:1).

    Коэффициенты матча Кипр U21 — Босния и Герцеговина U21

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    Основной удар команде нанесли французы, которые разгромили киприотов со счетом 0:9. Еще 3 кипрская молодежка получила в игре со словенцам (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    Таким образом, Кипр занимает 4-е место в группе из пяти и имеет в своем распоряжении одно очко.

    Босния и Герцеговина U21

    Гости столько не пропустили, но при этом идут последними в списке. Они не смогли набрать ни одного очка.

    Сначала у боснийцев был близкий матч со Словенией, который закончился со счетом 1:2. Во втором туре сборная Боснии уступила Австрии с результатом 0:2.

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    • В последней игре балканцы уступили лидеру группы Франции 1:2. Здесь стоит отметить, что боснийский коллектив открыл счет.

    Пока что Босния не может прервать серию поражений на Евро. А она уже насчитывает пять поединков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что Босния имеет все шансы на то, чтобы набрать первые очки и обойти Кипр в таблице. На ее победу они дают 1.90, тогда как победа киприотов оценивается коэффициентом 3.50.

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    В отличие от соперника, Босния довольно ровно прошла словенцев, французов и австрийцев. Да, она проиграла, но потрепать нервы в некоторых случаях сопернику удалось и в целом поражения были не такими позорными, как у Кипра.

    Хозяева слишком много пропускают и это может стать их главной проблемой. Боснийцы распечатали ворота французов. Больше из группы это никому не удавалось. Благодаря своему упорству гости должны одержать победу. В турнирном плане это вернет их к жизни. Ставка — победа Боснии.

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    Кипр U21 — Босния и Герцеговина U21: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Боснийцы имеют все шансы на первую победу в квалификации
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