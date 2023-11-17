Бельгия U21
Эта команда сейчас находится на 2 месте в группе В. Бельгийцы уступают испанским сверстникам лишь по разнице мячей.
В трех сыгранных матчах Бельгия U21 добыла 9 очков. Правда, забивает команда с некоторой натугой: всего 4 гола.
Коэффициенты матча Бельгия U21 — Шотландия U21
Свой последний поединок команда провела продуктивно. Бельгия U21 с минимальным счетом одолела венгров.
Три своих последних матча команда завершила победами. Причем в них бельгийцы не пропустили ни разу.
И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Бельгийцы могут еще на три очка оторваться от одного из потенциальных конкурентов.
Шотландия U21
Эта команда на данный момент находится на 3 строчке. Причем шотландцы уступают дуэту лидеров всего 3 очка.
Да и вообще, Шотландия U21 не столь сильна в плане реализации. В трех поединках скотты отличились всего 5 раз.
Последний свой поединок шотландцы провели неуверенно. Впрочем, победить мальтийских сверстников все же удалось (2:1).
Поединки с бельгийцами для скоттов традиционно складываются неудачно. Из пяти последних матчей проиграно три.
Наверняка Шотландия U21 мотивирована разжиться очками. Тем паче, бельгийцы не столь эффективны в плане реализации.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бельгии U21 предлагают — 1.49.
На викторию Шотландии U21 дают — 6.26, ничья оценена — в 4.40.
Наш прогноз — Победа Бельгии U21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.08.