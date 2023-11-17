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    Бельгия U21 — Шотландия U21. Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия U21 — Шотландия U21
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    Бельгия U21 сыграет на своем поле с Шотландией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 22:00 мск. Бельгия U21 — Шотландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B 17 Ноября 2023 года
    Бельгия U21
  • Брюссель
    •  Бельгия U21 22:00 Шотландия U21 Шотландия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
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    Бельгия U21

    Эта команда сейчас находится на 2 месте в группе В. Бельгийцы уступают испанским сверстникам лишь по разнице мячей.

    В трех сыгранных матчах Бельгия U21 добыла 9 очков. Правда, забивает команда с некоторой натугой: всего 4 гола.

    Коэффициенты матча Бельгия U21 — Шотландия U21

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  • 1.454.306.10Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела продуктивно. Бельгия U21 с минимальным счетом одолела венгров.

    Все прогнозы на футбол

    Три своих последних матча команда завершила победами. Причем в них бельгийцы не пропустили ни разу.

    И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Бельгийцы могут еще на три очка оторваться от одного из потенциальных конкурентов.

    Шотландия U21

    Эта команда на данный момент находится на 3 строчке. Причем шотландцы уступают дуэту лидеров всего 3 очка.

    Да и вообще, Шотландия U21 не столь сильна в плане реализации. В трех поединках скотты отличились всего 5 раз.

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    • Последний свой поединок шотландцы провели неуверенно. Впрочем, победить мальтийских сверстников все же удалось (2:1).

    Поединки с бельгийцами для скоттов традиционно складываются неудачно. Из пяти последних матчей проиграно три.

    Наверняка Шотландия U21 мотивирована разжиться очками. Тем паче, бельгийцы не столь эффективны в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бельгии U21 предлагают — 1.49.

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    На викторию Шотландии U21 дают — 6.26, ничья оценена — в 4.40.

    Бельгийцы почти образцово обороняются, к тому же намерены побороться за 1 место в группе.

    Наш прогноз — Победа Бельгии U21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.08.

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    Бельгия U21 — Шотландия U21: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Бельгийская молодежка начнет матч активно
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