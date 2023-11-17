Бельгия U21 сыграет на своем поле с Шотландией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 22:00 мск. Бельгия U21 — Шотландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия U21

Эта команда сейчас находится на 2 месте в группе В. Бельгийцы уступают испанским сверстникам лишь по разнице мячей.

В трех сыгранных матчах Бельгия U21 добыла 9 очков. Правда, забивает команда с некоторой натугой: всего 4 гола.

Коэффициенты матча Бельгия U21 — Шотландия U21 1X2Новым игрокам 1.454.306.10Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела продуктивно. Бельгия U21 с минимальным счетом одолела венгров.

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Три своих последних матча команда завершила победами. Причем в них бельгийцы не пропустили ни разу.

И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Бельгийцы могут еще на три очка оторваться от одного из потенциальных конкурентов.

Шотландия U21

Эта команда на данный момент находится на 3 строчке. Причем шотландцы уступают дуэту лидеров всего 3 очка.

Да и вообще, Шотландия U21 не столь сильна в плане реализации. В трех поединках скотты отличились всего 5 раз.

Последний свой поединок шотландцы провели неуверенно. Впрочем, победить мальтийских сверстников все же удалось (2:1).

Поединки с бельгийцами для скоттов традиционно складываются неудачно. Из пяти последних матчей проиграно три.

Наверняка Шотландия U21 мотивирована разжиться очками. Тем паче, бельгийцы не столь эффективны в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бельгии U21 предлагают — 1.49.

На викторию Шотландии U21 дают — 6.26, ничья оценена — в 4.40.

Бельгийцы почти образцово обороняются , к тому же намерены побороться за 1 место в группе.

Наш прогноз — Победа Бельгии U21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.08.