Южная Корея сыграет на своем поле с Сингапуром в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 14:00 мск. Южная Корея — Сингапур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Южная Корея

Эта команда является фаворитом своего квартета. Корейцы просто обязаны проходить в следующий раунд, а там и в финальную часть Мундиаля.

В недавних контрольных матчах команда выглядела мощно. Три последних поединка Южная Корея завершила викториями.

Свой последний поединок команда провела великолепно. Корейцы разнесли в щепки оборону сборной Вьетнама (6:0).

Все прогнозы на футбол

А вот до того команда разгромила еще и куда более сильных тунисцев (4:0). А вот Саудовская Аравии была обыграна минимально.

И уж наверняка хозяева постараются начать второй этап отбора ударно. К тому же соперник у корейцев уж слишком скромный.

Сингапур

Этой команде будет крайне сложно рассчитывать на одно из двух первых мест в группе. Сингапур, скорее, будет лишь поставщиком очков.

Зато в матчах со скромными оппонентами команда способна на многое. Например, сборную Гуама Сингапур обыграл дважды (2:1, 1:0).

До того сборная Сингапура обыграла еще и Тайвань (3:1). А вот Таджикистану команда уступила со счетом 0:2.

Да и вообще, команда не отличается стабильностью результатов. Сингапуру крайне сложно даются встречи с крепкими оппонентами.

Наверняка Сингапур постарается сыграть строго от обороны. Впрочем, сдержать атаки корейцев будет крайне сложно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.01.

На викторию Сингапура дают — 65.00, ничья оценена — в 21.00.

Корейцы явно сильнее, но вряд ли станут особо зверствовать , удовлетворившись уверенной викторией.

Наш прогноз — Тотал меньше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.54.