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    Южная Корея не будет надрываться

    Южная Корея — Сингапур. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Южная Корея — Сингапур
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    Сон Хын Мин
    Южная Корея сыграет на своем поле с Сингапуром в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 14:00 мск. Южная Корея — Сингапур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Южная Корея

    Эта команда является фаворитом своего квартета. Корейцы просто обязаны проходить в следующий раунд, а там и в финальную часть Мундиаля.

    В недавних контрольных матчах команда выглядела мощно. Три последних поединка Южная Корея завершила викториями.

    Свой последний поединок команда провела великолепно. Корейцы разнесли в щепки оборону сборной Вьетнама (6:0).

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    А вот до того команда разгромила еще и куда более сильных тунисцев (4:0). А вот Саудовская Аравии была обыграна минимально.

    И уж наверняка хозяева постараются начать второй этап отбора ударно. К тому же соперник у корейцев уж слишком скромный.

    Сингапур

    Этой команде будет крайне сложно рассчитывать на одно из двух первых мест в группе. Сингапур, скорее, будет лишь поставщиком очков.

    Зато в матчах со скромными оппонентами команда способна на многое. Например, сборную Гуама Сингапур обыграл дважды (2:1, 1:0).

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    • До того сборная Сингапура обыграла еще и Тайвань (3:1). А вот Таджикистану команда уступила со счетом 0:2.

    Да и вообще, команда не отличается стабильностью результатов. Сингапуру крайне сложно даются встречи с крепкими оппонентами.

    Наверняка Сингапур постарается сыграть строго от обороны. Впрочем, сдержать атаки корейцев будет крайне сложно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.01.

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    На викторию Сингапура дают — 65.00, ничья оценена — в 21.00.

    Корейцы явно сильнее, но вряд ли станут особо зверствовать, удовлетворившись уверенной викторией.

    Наш прогноз — Тотал меньше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.54.

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    Южная Корея — Сингапур: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Южная Корея не будет надрываться
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