Южная Корея
Эта команда является фаворитом своего квартета. Корейцы просто обязаны проходить в следующий раунд, а там и в финальную часть Мундиаля.
В недавних контрольных матчах команда выглядела мощно. Три последних поединка Южная Корея завершила викториями.
Свой последний поединок команда провела великолепно. Корейцы разнесли в щепки оборону сборной Вьетнама (6:0).
А вот до того команда разгромила еще и куда более сильных тунисцев (4:0). А вот Саудовская Аравии была обыграна минимально.
И уж наверняка хозяева постараются начать второй этап отбора ударно. К тому же соперник у корейцев уж слишком скромный.
Сингапур
Этой команде будет крайне сложно рассчитывать на одно из двух первых мест в группе. Сингапур, скорее, будет лишь поставщиком очков.
Зато в матчах со скромными оппонентами команда способна на многое. Например, сборную Гуама Сингапур обыграл дважды (2:1, 1:0).
До того сборная Сингапура обыграла еще и Тайвань (3:1). А вот Таджикистану команда уступила со счетом 0:2.
Да и вообще, команда не отличается стабильностью результатов. Сингапуру крайне сложно даются встречи с крепкими оппонентами.
Наверняка Сингапур постарается сыграть строго от обороны. Впрочем, сдержать атаки корейцев будет крайне сложно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.01.
На викторию Сингапура дают — 65.00, ничья оценена — в 21.00.
Корейцы явно сильнее, но
Наш прогноз — Тотал меньше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.54.