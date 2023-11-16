Саудовская Аравия сыграет на своем поле с Пакистаном в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:30 мск. Саудовская Аравия — Пакистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии стартует в отборе как раз со второго этапа, поэтому в последнее время проводила исключительно товарищеские поединки. Правда, в своей группе подопечные Роберто Манчини точно считаются одними из фаворитов.

В последних шести встречах саудовцы смогли лишь один раз сыграть вничью, а в остальные матчах потерпели поражения. Главная команда Саудовской Аравии уступила Мали (1:3), Южной Корее (0:1), Коста-Рике (1:3), Боливии (1:1) и Венесуэле (1:2), а также сыграла вничью с Нигерией (2:2).

До этого саудовский коллектив принял участие в Кубке Персидского залива. Сначала Саудовская Аравии переиграли Йемен, а затем уступила Ираку (0:2) и Оману (1:2). В итоге «соколы» заняли третью позицию в своей группе и не смогли выйти в плей-офф.

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В конце прошлого года «Орлы пустыни» приняли участие в чемпионате мира. Сначала «зеленые» обыграли чемпионов мира аргентинцев (2:1), а затем уступили Польше (0:2) и Мексике (1:2) и не смогли выйти из группы.

Пакистан

Пакистанская команда уже успела провести первые матчи квалификации. В первом раунде она встречала с Камбоджей и по сумме двух встреч смогла сломить сопротивление соперника (0:0, 1:0). В своей нынешней группе пакистанцы считаются аутсайдерами.

До этого «зеленые» неудачно выступили в Кубке САФФ. В июне коллектив из Пакистана провел сразу три поединка данного турнира и во всех потерпел поражения — от Индии (0:4), Кувейта (0:4) и Непала (0:1). В итоге команда, конечно, стала последней в своей группе.

До этого же подопечные Стивена Константайна в этом году проводили только товарищеские матчи и также во всех проиграли, уступив Джибути (1:3), Кении (0:1), Маврикию (0:3) и Мальдивам (0:1).

В последнем отборе к чемпионату мира 193-я на данный момент сборная в рейтинге ФИФА остановилась на стадии первого раунда, уступив по сумме двух встреч той же Камбодже (0:2, 1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Саудовской Аравии предлагают поставить за 1.01.

На викторию Пакистана дают 65.00, ничья оценена в 21.00.

Прогноз: саудовцы не смогут победить больше, чем в 4 мяча.

Также сделаем ставку на то, что в игре не будет забито больше 5 мячей.