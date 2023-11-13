13 ноября в матче 34-го тура чемпионата Бразилии сыграют «Атлетико Минейро» и «Гояс». Стартовый свисток прозвучит в 00:30 мск. «Атлетико Минейро» — «Гояс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико» на данный момент идет на 6-м месте в таблице. Клуб набрал 54 очка в 33-х встречах. Отставание от первой позиции составляет 5 баллов.

Беспроигрышная серия «Атлетико» составляет пять матчей. Команда набрала неплохую форму. В предстоящей встрече болельщики рассчитывают на то, что клуб снова добьется положительного результата.

Последний раз «Атлетико» проигрывал 22 октября. Это случилось в матче с «Крузейро». «Атлетико» уступил дома со счетом 0:1.

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У «Атлетико» высокие шансы завоевать три очка в родных стенах. В последних двух встречах были одержаны две победы кряду. Клуб обыграл «Флуминенсе» (2:0) и «Форталезу» (3:1).

«Гояс»

«Гояс» разочаровывает поклонников в нынешнем сезоне. У команды слабые результаты. Высока вероятность понижения в классе, так что исправить текущую ситуацию будет сложно.

По итогам 33-х туров «Гояс» находится на 18-й строчке в таблице чемпионата Бразилии. У клуба 35 очков.

В последних 10 поединках у «Гояса» лишь две победы. Последняя виктория была одержана 6 ноября. Тогда в гостях была обыграна «Коритиба» (1:0).

В предстоящей встрече у гостей могут возникнуть проблемы. Букмекеры не ждут сенсацию. «Атлетико» успешно выступает в родных стенах.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» можно поставить за 1.56. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.80. Ничья оценена — в 3.85.

Можно сделать ставку на победу «Атлетико Минейро» с форой (-1) с коэффициентом 1.98.

Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.70.