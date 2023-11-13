2-й таймРеал — ВаленсияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Реал» — «Валенсия». Онлайн Дарвин Нуньес«Капитан Хаос». Нуньес — самый зрелищный и непредсказуемый игрок АПЛ Серхио РамосЗамыкая круг. Возвращение Серхио Рамоса добавит в севильское дерби огня
  • 22:42
    • Кузяев выйдет в стартовом составе «Гавра» на матч Лиги 1 с «Монако»
  • 21:57
    • «Ювентус» снова победил с минимальным счетом
  • 21:34
    • «Зенит» и «Краснодар» не выявили победителя
  • 20:52
    • Три гола Мбаппе принесли победу «ПСЖ»
  • 20:23
    • «Арсенал» одержал уверенную победу над «Бернли» в матче АПЛ
  • 20:08
    • «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Лутон»
  • 20:00
    • Шевченко уступил Эмберу в финале турнира в Метце
    Все новости спорта

    «Атлетико Минейро» добьется победы в домашней встрече

    «Атлетико Минейро» — «Гояс». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Гояс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гояс»
    13 ноября в матче 34-го тура чемпионата Бразилии сыграют «Атлетико Минейро» и «Гояс». Стартовый свисток прозвучит в 00:30 мск. «Атлетико Минейро» — «Гояс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 13 Ноября 2023 года
    Атлетико Минейро
  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 00:30 Гойас Гойас
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико» на данный момент идет на 6-м месте в таблице. Клуб набрал 54 очка в 33-х встречах. Отставание от первой позиции составляет 5 баллов.

    Беспроигрышная серия «Атлетико» составляет пять матчей. Команда набрала неплохую форму. В предстоящей встрече болельщики рассчитывают на то, что клуб снова добьется положительного результата.

    Последний раз «Атлетико» проигрывал 22 октября. Это случилось в матче с «Крузейро». «Атлетико» уступил дома со счетом 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    У «Атлетико» высокие шансы завоевать три очка в родных стенах. В последних двух встречах были одержаны две победы кряду. Клуб обыграл «Флуминенсе» (2:0) и «Форталезу» (3:1).

    «Гояс»

    «Гояс» разочаровывает поклонников в нынешнем сезоне. У команды слабые результаты. Высока вероятность понижения в классе, так что исправить текущую ситуацию будет сложно.

  • From hero to zero. Почему Гарри Кейн не забил ни одного гола за сборную Англии
  • Пошаговый разбор, показывающий, что Гарри Кейн на самом деле забил ровно ноль голов за сборную Англии
  • 03/11/2023

    • По итогам 33-х туров «Гояс» находится на 18-й строчке в таблице чемпионата Бразилии. У клуба 35 очков.

    В последних 10 поединках у «Гояса» лишь две победы. Последняя виктория была одержана 6 ноября. Тогда в гостях была обыграна «Коритиба» (1:0).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В предстоящей встрече у гостей могут возникнуть проблемы. Букмекеры не ждут сенсацию. «Атлетико» успешно выступает в родных стенах.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» можно поставить за 1.56. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.80. Ничья оценена — в 3.85.

    Можно сделать ставку на победу «Атлетико Минейро» с форой (-1) с коэффициентом 1.98.

    Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Орландо — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оттава — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монреаль — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Атланта — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Борщев — Садыхов
  • Бокс
  • Сегодня в 04:05
    •  1.61
  • Прогноз на матч Годен Стэйт — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Риччи — Годинез
  • Бокс
  • Сегодня в 05:05
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сиэтл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.42
  • Прогноз на матч Фревола — Сен-Дини
  • Бокс
  • Сегодня в 06:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Андраде — Дерн
  • Бокс
  • Сегодня в 07:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Павлович — Аспиналл
  • Бокс
  • Сегодня в 07:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Прохазка — Перейра
  • Бокс
  • Сегодня в 08:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико Минейро» — «Гояс»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 13.11.2023. Прогнозы на футбол. «Атлетико Минейро» добьется победы в домашней встрече
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры