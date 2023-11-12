«Енисей»
Эта команда нынче ходит в середняках лиги. Красноярцы сейчас осели на 11 месте в турнирной таблице.
Правда, пропускают красноярцы довольно регулярно. В 17 матчах в воротах команды побывало 24 мяча.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Енисей» уступил «Акрону» со счетом 1:3.
Причем до того красноярцы выиграли дважды кряду. Так что о полном выходе из кризиса говорить еще преждевременно.
И уж точно хозяева будут активно атаковать. Красноярцы явно находятся не на своем месте, да и дома обязаны побеждать.
«Шинник»
Эта команда сейчас также занимает место в середине таблицы. 10 строчка может считаться приемлемой диспозицией, особенно если учесть проблемы ярославцев.
Причем оборона команды в нынешнем сезоне действует крайне слабо. В воротах «Шинника» побывало уже 27 мячей.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Шинник» дал настоящий бой «Алании» (3:3), так еще мог претендовать на викторию.
Последняя победа над красноярцами случилась еще три года назад. А вот сейчас «Шинник» выглядит не лучше и не хуже соперника.
Наверняка «Шинник» не собирается отсиживаться в обороне. Ярославцам самим очки нужны как воздух!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 1.87.
На викторию «Шинника» дают — 3.85, ничья оценена — в 3.58.
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.58.