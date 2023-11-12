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    «Енисей» — «Шинник». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Шинник»
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    Егор Иванов
    «Енисей» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 10:00 мск. «Енисей» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Енисей»

    Эта команда нынче ходит в середняках лиги. Красноярцы сейчас осели на 11 месте в турнирной таблице.

    Правда, пропускают красноярцы довольно регулярно. В 17 матчах в воротах команды побывало 24 мяча.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Енисей» уступил «Акрону» со счетом 1:3.

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    Причем до того красноярцы выиграли дважды кряду. Так что о полном выходе из кризиса говорить еще преждевременно.

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. Красноярцы явно находятся не на своем месте, да и дома обязаны побеждать.

    «Шинник»

    Эта команда сейчас также занимает место в середине таблицы. 10 строчка может считаться приемлемой диспозицией, особенно если учесть проблемы ярославцев.

    Причем оборона команды в нынешнем сезоне действует крайне слабо. В воротах «Шинника» побывало уже 27 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Шинник» дал настоящий бой «Алании» (3:3), так еще мог претендовать на викторию.

    Последняя победа над красноярцами случилась еще три года назад. А вот сейчас «Шинник» выглядит не лучше и не хуже соперника.

    Наверняка «Шинник» не собирается отсиживаться в обороне. Ярославцам самим очки нужны как воздух!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Шинника» дают — 3.85, ничья оценена — в 3.58.

    Обе команды крайне нестабильны, и уж точно будут остерегаться действовать открыто.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.58.

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    «Енисей» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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