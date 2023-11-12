В рамках 12-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле сыграет против «Эмполи». Встреча состоится 12 ноября и начнется в 14:30 по мск. «Наполи» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Действующий чемпион Италии после 11 проведенных туров в текущем первенстве находится на четвертой строке в таблице. У команды на счету 21 балл и отставание от первой позиции в семь пунктов.

Неаполитанцы в этом розыгрыше Серии А смогли отпраздновать шесть викторий, три матча еще они свели вничью и потерпели два фиаско, забили 24 гола, а пропустили в два раза меньше.

Коэффициенты матча Наполи — Эмполи 1X2Новым игрокам 1.256.9012.00Бонус$9500

К данному же поединку «Наполи» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период коллектив трижды выиграл и два раза сыграл вничью.

Календарь и таблица Серии А

В преддверии этой игры «голубе» дома поделили очки с берлинским «Унионом» 1:1 в ЛЧ, а в прошлом туре чемпионата одолели в гостях аутсайдера «Салернитану» 2:0. Дома же в текущем первенстве они по два раза побеждали и уступали, а также раз расписали мировую.

«Эмполи»

Тосканский коллектив с семью зачетными пунктами расположился на предпоследней строке в турнирной таблице Серии А. От безопасной позиции он отстает на два очка.

«Эмполи» в текущем первенстве отпраздновал лишь две виктории за 11 матчей, один поединок он еще свел вничью и потерпел восемь фиаско. Забила команда только четыре гола при 21 пропущенном.

В двух минувших турах чемпионата «синие» поочередно проиграли на своем поле 0:3 «Аталанте» и 1:2 в гостях «Фрозиноне». Перед этим же они одолели вне родных стен крепкую «Фиорентину» 2:0.

Вдали от дома аутсайдер Серии А в текущем первенстве проиграл четыре поединка из пяти проведенных и добыл одну викторию.

В прошлом чемпионате «Наполи» дважды обыграл предстоящего противника по 2:0, а сезоном ранее две игры выиграл «Эмполи» — 3:2 и 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.26.

На викторию «Эмполи» дают — 12.40, ничья оценена — в 6.95.

В данном поединке прогнозируем сухую викторию «Наполи», ведь гости имеют большие проблемы в завершающей стадии и забили в этом сезоне только четыре гола.

Но в то же время и высокой результативности от матча не ждем и рекомендуем ставить на тотал меньше трех.