«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

Эта команда традиционно не блещет результатами. Впрочем, и от зоны вылета оторваться удалось уже на 6 очков.

Команда выиграла лишь в 3 матчах из 10. Да и 22 пропущенных мяча говорят о проблемах «Аугсбурга» в обороне.

Коэффициенты матча Аугсбург — Хоффенхайм 1X2Новым игрокам 2.603.902.55Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Аугсбург» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Кельном» (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

А вот до того команда выиграла дважды кряду. Причем в ворота «Хайденхайма» ей удалось отправить 5 мячей (5:2).

И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Вот только три из четырех последних очных поединка с «Хоффенхаймом» были проиграны.

«Хоффенхайм»

Эта команда в нынешнем сезоне явно пободается за высокие места. На текущий момент «Хоффенхайм» пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

В плане реализации команда выглядит относительно успешно. В 10 матчах игроки «Хоффенхайма» смогли забить 22 мяча.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Хоффенхайм» в родных стенах уступил «Байеру» со счетом 2:3.

А вот до того команда уступила еще и дортмундской «Боруссии» (0:1). Да и вообще, «Хоффенхайм» в 10 матчах обошелся без ничьих.

Наверняка «Хоффенхайм» постарается сыграть на своих козырях. Да и соперник не столь силен в плане надежности тылов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аугсбурга» предлагают — 2.60.

На викторию «Хоффенхайма» дают — 2.61, ничья оценена — в 4.03.

«Хоффенхайм» выглядит ярче в плане реализации , и уж точно постарается сыграть на своих лучших качествах.

Наш прогноз — Победа «Хоффенхайма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.73.