«Аугсбург»
Эта команда традиционно не блещет результатами. Впрочем, и от зоны вылета оторваться удалось уже на 6 очков.
Команда выиграла лишь в 3 матчах из 10. Да и 22 пропущенных мяча говорят о проблемах «Аугсбурга» в обороне.
Коэффициенты матча Аугсбург — Хоффенхайм
В предыдущем туре чемпионата «Аугсбург» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Кельном» (1:1).
А вот до того команда выиграла дважды кряду. Причем в ворота «Хайденхайма» ей удалось отправить 5 мячей (5:2).
И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Вот только три из четырех последних очных поединка с «Хоффенхаймом» были проиграны.
«Хоффенхайм»
Эта команда в нынешнем сезоне явно пободается за высокие места. На текущий момент «Хоффенхайм» пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.
В плане реализации команда выглядит относительно успешно. В 10 матчах игроки «Хоффенхайма» смогли забить 22 мяча.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Хоффенхайм» в родных стенах уступил «Байеру» со счетом 2:3.
А вот до того команда уступила еще и дортмундской «Боруссии» (0:1). Да и вообще, «Хоффенхайм» в 10 матчах обошелся без ничьих.
Наверняка «Хоффенхайм» постарается сыграть на своих козырях. Да и соперник не столь силен в плане надежности тылов.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аугсбурга» предлагают — 2.60.
На викторию «Хоффенхайма» дают — 2.61, ничья оценена — в 4.03.
«Хоффенхайм»
Наш прогноз — Победа «Хоффенхайма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.73.