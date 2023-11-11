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    Сможет ли «Хоффенхайм» добыть три очка?

    «Аугсбург» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, Бундеслига, 11 ноября 2023 года

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    «Хоффенхайм»
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Ноября 2023 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Аугсбург»

    Эта команда традиционно не блещет результатами. Впрочем, и от зоны вылета оторваться удалось уже на 6 очков.

    Команда выиграла лишь в 3 матчах из 10. Да и 22 пропущенных мяча говорят о проблемах «Аугсбурга» в обороне.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Хоффенхайм

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    В предыдущем туре чемпионата «Аугсбург» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Кельном» (1:1).

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    А вот до того команда выиграла дважды кряду. Причем в ворота «Хайденхайма» ей удалось отправить 5 мячей (5:2).

    И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Вот только три из четырех последних очных поединка с «Хоффенхаймом» были проиграны.

    «Хоффенхайм»

    Эта команда в нынешнем сезоне явно пободается за высокие места. На текущий момент «Хоффенхайм» пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

    В плане реализации команда выглядит относительно успешно. В 10 матчах игроки «Хоффенхайма» смогли забить 22 мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Хоффенхайм» в родных стенах уступил «Байеру» со счетом 2:3.

    А вот до того команда уступила еще и дортмундской «Боруссии» (0:1). Да и вообще, «Хоффенхайм» в 10 матчах обошелся без ничьих.

    Наверняка «Хоффенхайм» постарается сыграть на своих козырях. Да и соперник не столь силен в плане надежности тылов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аугсбурга» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Хоффенхайма» дают — 2.61, ничья оценена — в 4.03.

    «Хоффенхайм» выглядит ярче в плане реализации, и уж точно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Наш прогноз — Победа «Хоффенхайма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.73.

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    «Аугсбург» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Хоффенхайм» добыть три очка?
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