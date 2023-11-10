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    Позволит ли «Дженоа» выйти из зоны вылета «Вероне»?

    «Дженоа» — «Верона». Ставки (к. 1.97) и прогноз на чемпионат Италии 10 ноября 2023 года

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    «Дженоа» — фаворит матча
    В 12-м туре чемпионата Италии «Дженоа» примет «Верону» на стадионе «Луиджи Феррарис». Встреча состоится 10 ноября в 22:45 мск. «Дженоа» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Ноября 2023 года
    Дженоа
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    •  Дженоа 22:45 Верона Верона
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    «Дженоа»

    Команда начала нынешний чемпионат на своем уровне. «Дженоа» сейчас пребывает на скромном 14-м месте турнирной таблицы.

    Генуэзцам придется активно сражаться за выживание. Пока же отрыв от опасной зоны составляет три очка.

    Коэффициенты матча Дженоа — Верона

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    В минувшем туре чемпионата команда вновь разочаровала. «Россоблу» на выезде со счетом 1:2 уступили «Кальяри».

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    Впрочем, «Грифоны» иногда способны удивить. Две месяца назад команда в Риме минимально обставила «Лацио».

    В последних 10-ти поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при пяти поражениях и двух ничьих, так что гости не в лучшей форме.

    «Верона»

    Команда из одноименного города взяла плохой старт в новом сезоне итальянской Серии А. В 11 поединках «Верона» добыла лишь две победы, семь раз проиграла и дважды сыграла вничью.

    Клуб имеет в своем активе восемь очков и расположились на 18-й позиции в турнирной таблице. «Скалигеры» находятся в зоне вылета, но всего на один пункт отстают от безопасной 17-й строчки.

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    • Ко всему прочему «Мастифы» еще и вылетели из Кубка Италии. На стадии второго раунда турнира они уступили на выезде «Болонье» (0:2).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах при пяти поражениях кряду в последних из них, поэтому у гостей невысокие шансы на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Дженоа», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Вероны» оценивается в 4,24, ничья — в 3,38.

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    В пяти последних матчах гости потерпели поражение.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Дженоа» выиграет за 1,97.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,12, ведь в трех из пяти последних матчей «Вероны» был реализован именно такой сценарий.

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    «Дженоа» — «Верона»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Дженоа» выйти из зоны вылета «Вероне»?
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