В 12-м туре чемпионата Италии «Дженоа» примет «Верону» на стадионе «Луиджи Феррарис». Встреча состоится 10 ноября в 22:45 мск. «Дженоа» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Команда начала нынешний чемпионат на своем уровне. «Дженоа» сейчас пребывает на скромном 14-м месте турнирной таблицы.

Генуэзцам придется активно сражаться за выживание. Пока же отрыв от опасной зоны составляет три очка.

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В минувшем туре чемпионата команда вновь разочаровала. «Россоблу» на выезде со счетом 1:2 уступили «Кальяри».

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Впрочем, «Грифоны» иногда способны удивить. Две месяца назад команда в Риме минимально обставила «Лацио».

В последних 10-ти поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при пяти поражениях и двух ничьих, так что гости не в лучшей форме.

«Верона»

Команда из одноименного города взяла плохой старт в новом сезоне итальянской Серии А. В 11 поединках «Верона» добыла лишь две победы, семь раз проиграла и дважды сыграла вничью.

Клуб имеет в своем активе восемь очков и расположились на 18-й позиции в турнирной таблице. «Скалигеры» находятся в зоне вылета, но всего на один пункт отстают от безопасной 17-й строчки.

Ко всему прочему «Мастифы» еще и вылетели из Кубка Италии. На стадии второго раунда турнира они уступили на выезде «Болонье» (0:2).

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах при пяти поражениях кряду в последних из них, поэтому у гостей невысокие шансы на успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Дженоа», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Вероны» оценивается в 4,24, ничья — в 3,38.

В пяти последних матчах гости потерпели поражение.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Дженоа» выиграет за 1,97.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,12, ведь в трех из пяти последних матчей «Вероны» был реализован именно такой сценарий.