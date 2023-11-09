9 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Карабах» и «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Карабах» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» уверенно стартовал в групповом этапе Лиги Европы-2023/24. По итогам трех туров набрано 6 очков. Команда находится на втором месте в квартете.

В первой встрече в Германии «Карабах» разочаровал поклонников. Выезд в Леверкузен оказался неудачным. «Фармацевты» разгромили соперника со счетом 5:1.

«Карабах» готовится к матчу в хорошем настроении. До этого команда одержала убедительную победу в чемпионате Азербайджана. Подопечные Курбана Курбанова камня на камне не оставили от «Кяпаза» (7:1).

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На своем поле «Карабах» в целом играет успешно. Последний раз клуб проигрывал в родных стенах 5 августа. Но во встрече с «Байером» будет трудно добиться положительного результата.

«Байер»

У «Байера» сумасшедшая выигрышная серия из 10 встреч. Леверкузенцы набрали впечатляющую форму. Остановить «фармацевтов» будет крайне непросто.

В Лиге Европы у «Байера» три победы в трех встречах. Команда уверенно лидирует в своем квартете. Ранее немецкий коллектив победил «Хеккен» (4:0), «Мольде» (2:1) и «Карабах» (5:1).

В Бундеслиге «Байер» также идет на первом месте. Клуб набрал 28 очков в 10 встречах и при этом не потерпел ни одного поражения.

У «Байера» очень высокие шансы досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы. Вряд ли «Карабаху» удастся испортить настроение гостям. Фаворит потеряет очки разве что в случае недооценки соперника.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» можно поставить за 1.45. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 7.00. Ничья оценена — в 5.20.

Можно сделать ставку на победу «Байера» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.12.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 2.10.