«Чукарички»
«Чукарички» фактически лишились шансов на выход в плей-офф Лиги конференций. Сразу три соперника сербского коллектива набрали по 5 очков после первого круга. «Чукарички» же проиграли все матчи и без очков замыкает группу F.
Сначала «Чукарички» смазали старт в основной сетке, проиграв «Ференцварошу» (1:3). Была и неудачная игра против «Генка» (0:2). В третьем туре сербский коллектив потерпел крупное поражение в поединке против «Фиорентины» (0:6).
Коэффициенты матча Чукарички — Фиорентина
В ответной игре против «Фиорентины» не сыграет защитник сербов Лука Суботич, так как он получил красную карточку в первой встрече.
Все прогнозы на Лигу конференций
Параллельно «Чукарички» играют в чемпионате Сербии. В 14-м туре команда уступила ФК «Бачка-Топола» (0:2). В турнирной таблице «Чукарички» идут на 7-м месте с 17 набранными очками.
«Фиорентина»
Для «Фиорентины» новый сезон в Лиге конференций стартовал не с победы, как этого хотелось итальянскому болельщику. В 1-м туре «фиалки» сыграли вничью с бельгийским «Генком» (2:2). В составе «Фиорентины» дважды отличился Лука Раньери.
Второй тур в групповом этапе Лиги конференций для «фиалок» также завершился вничью. Итальянский коллектив дважды обменялся голами с «Ференцварошом» (2:2).
В рамках третьего игрового дня «Фиорентина» нанесла поражение сербскому коллективу «Чукарички» (6:0), набрала 5 очков и поднялась на первое место в квартете.
В итальянской серии А «фиалки» занимают 8 место. В 11 турах «Фиорентина» одержала 5 победы, 2 матча завершила вничью и 4 встречи проиграла.
Прогноз и ставка
В этом матче букмекеры уверены в успех итальянской команды. На победу «Чукарички» в этой встрече можно поставить за 9.35, ничью оценивают в 6.10, а победу «Фиорентины» — за 1.27.
Прогноз: «Фиорентина» вполне способна еще раз уничтожить своего соперника, чтобы сохранить первое место в группе.
Ставка: Фора «Фиорентины» (-2) с коэффициентом 2.08.
Альтернативный прогноз: Также можно сыграть на результативности поединка.
Альтернативная ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.93.