В четверг, 9 ноября сербский клуб «Чукарички» на своём поле примет итальянскую «Фиорентину». Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 20:45 (мск). «Чукарички» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чукарички»

«Чукарички» фактически лишились шансов на выход в плей-офф Лиги конференций. Сразу три соперника сербского коллектива набрали по 5 очков после первого круга. «Чукарички» же проиграли все матчи и без очков замыкает группу F.

Сначала «Чукарички» смазали старт в основной сетке, проиграв «Ференцварошу» (1:3). Была и неудачная игра против «Генка» (0:2). В третьем туре сербский коллектив потерпел крупное поражение в поединке против «Фиорентины» (0:6).

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В ответной игре против «Фиорентины» не сыграет защитник сербов Лука Суботич, так как он получил красную карточку в первой встрече.

Все прогнозы на Лигу конференций

Параллельно «Чукарички» играют в чемпионате Сербии. В 14-м туре команда уступила ФК «Бачка-Топола» (0:2). В турнирной таблице «Чукарички» идут на 7-м месте с 17 набранными очками.

«Фиорентина»

Для «Фиорентины» новый сезон в Лиге конференций стартовал не с победы, как этого хотелось итальянскому болельщику. В 1-м туре «фиалки» сыграли вничью с бельгийским «Генком» (2:2). В составе «Фиорентины» дважды отличился Лука Раньери.

Второй тур в групповом этапе Лиги конференций для «фиалок» также завершился вничью. Итальянский коллектив дважды обменялся голами с «Ференцварошом» (2:2).

В рамках третьего игрового дня «Фиорентина» нанесла поражение сербскому коллективу «Чукарички» (6:0), набрала 5 очков и поднялась на первое место в квартете.

В итальянской серии А «фиалки» занимают 8 место. В 11 турах «Фиорентина» одержала 5 победы, 2 матча завершила вничью и 4 встречи проиграла.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры уверены в успех итальянской команды. На победу «Чукарички» в этой встрече можно поставить за 9.35, ничью оценивают в 6.10, а победу «Фиорентины» — за 1.27.

Прогноз: «Фиорентина» вполне способна еще раз уничтожить своего соперника, чтобы сохранить первое место в группе.

Ставка: Фора «Фиорентины» (-2) с коэффициентом 2.08.

Альтернативный прогноз: Также можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.93.