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    «Фиорентина» подтвердит статус фаворита

    «Чукарички» — «Фиорентина». Прогноз и ставка (к. 2.08) и на Лигу конференций 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чукарички» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина» — «Ювентус». Серия А
    В четверг, 9 ноября сербский клуб «Чукарички» на своём поле примет итальянскую «Фиорентину». Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 20:45 (мск). «Чукарички» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 09 Ноября 2023 года
    Чукарички
  • Белград
    •  Чукарички 20:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Чукарички»

    «Чукарички» фактически лишились шансов на выход в плей-офф Лиги конференций. Сразу три соперника сербского коллектива набрали по 5 очков после первого круга. «Чукарички» же проиграли все матчи и без очков замыкает группу F.

    Сначала «Чукарички» смазали старт в основной сетке, проиграв «Ференцварошу» (1:3). Была и неудачная игра против «Генка» (0:2). В третьем туре сербский коллектив потерпел крупное поражение в поединке против «Фиорентины» (0:6).

    Коэффициенты матча Чукарички — Фиорентина

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    В ответной игре против «Фиорентины» не сыграет защитник сербов Лука Суботич, так как он получил красную карточку в первой встрече.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Параллельно «Чукарички» играют в чемпионате Сербии. В 14-м туре команда уступила ФК «Бачка-Топола» (0:2). В турнирной таблице «Чукарички» идут на 7-м месте с 17 набранными очками.

    «Фиорентина»

    Для «Фиорентины» новый сезон в Лиге конференций стартовал не с победы, как этого хотелось итальянскому болельщику. В 1-м туре «фиалки» сыграли вничью с бельгийским «Генком» (2:2). В составе «Фиорентины» дважды отличился Лука Раньери.

    Второй тур в групповом этапе Лиги конференций для «фиалок» также завершился вничью. Итальянский коллектив дважды обменялся голами с «Ференцварошом» (2:2).

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    • В рамках третьего игрового дня «Фиорентина» нанесла поражение сербскому коллективу «Чукарички» (6:0), набрала 5 очков и поднялась на первое место в квартете.

    В итальянской серии А «фиалки» занимают 8 место. В 11 турах «Фиорентина» одержала 5 победы, 2 матча завершила вничью и 4 встречи проиграла.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры уверены в успех итальянской команды. На победу «Чукарички» в этой встрече можно поставить за 9.35, ничью оценивают в 6.10, а победу «Фиорентины» — за 1.27.

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    Прогноз: «Фиорентина» вполне способна еще раз уничтожить своего соперника, чтобы сохранить первое место в группе.

    Ставка: Фора «Фиорентины» (-2) с коэффициентом 2.08.

    Альтернативный прогноз: Также можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Чукарички» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» подтвердит статус фаворита
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