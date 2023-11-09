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    «Астана» переиграт косоваров во второй раз подряд?

    «Астана» — «Балкани». Прогноз и ставка (к. 2.19) на Лигу конференций 9 ноября 2023 года

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    «Клуж» — «Балкани». Лига конференций 2023/2024
    В четверг, 9 ноября «Астана» из Казахстана на своём поле примет «Балкани» из Косово. Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете С. Встреча начнётся в 18:30 (мск). «Астана» — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 09 Ноября 2023 года
    Астана
  • Лига конференций. Группа C
    •  Астана 18:30 Балкани Балкани
  • Сува-Река
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    «Астана»

    После трёх туров Лиги конференций «Астана» замыкает квартет С в Лиге конференций. Хотя уже экс-чемпион Казахстана набрал 3 очка, столько же баллов у «Балкани» и «Динамо» Загреб. Так что казахстанский клуб уступает своим конкурентам лишь по дополнительным показателям.

    В 3-м туре Лиги конференций «Астана» одержала гостевую победу над «Балкани» (2:1). В этой встрече отличились Камо Оганесян и Абзал Бейсебеков.

    Коэффициенты матча Астана — Балкани

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    Ранее в группе С «Астана» проиграла «Виктории» (1:2) и загребскому «Динамо» (1:5). 29 октября для «Астаны» завершилось внутреннее первенство Казахстана. Астанчане сложили с себя титул чемпиона, завершив сезон на втором месте. В 26 матчах участник Лиги конференций одержал 16 побед, 5 встреч завершил вничью и 5 игр проиграл.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Таким образом «Астана» окончила турнир с 53 набранными очками. Новым чемпионом страны стал клуб «Ордабасы», который завоевал к концу чемпионата 58 пунктов.

    «Балкани»

    «Балкани» — лидер чемпионата Косово. К 13-му туру внутреннего первенства команда набрала 29 очков. Это на 7 пунктов больше, чем у ближайшего преследователя — ФК «Дрита».

    В последнем поединке чемпионата «Балкани» переиграл «Дриту» (1:0). Следующий матч на внутренней арене лидер проведет против клуба «Дукаджини».

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    • В Лиге конференций «Балкани» заработал три очка и расположился на третьей строчке. Последнюю встречу косовары проиграли «Астане» (1:2).

    В предыдущих турах «Балкани» нанес поражение чемпиону Хорватии — «Динамо» Загреб (2:0). В составе «Балкани» голами отметились Альмир Криезу и Валид Хамиди.

    А вот первый тур группового этапа Лиги конференций для «Балкани» завершился со знаком минус. Команда из Косово проиграла на выезде чешской «Виктории» (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астаны» можно поставить за 1.95, ничью оценивают в 3.62. А на победу «Балкани» — 3.71.

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    Прогноз: В предыдущей встрече команды забили три мяча на двоих. В том, что предстоящая игра будет результативной, нет сомнений. Как минимум два гола мы в поединке можем увидеть.

    Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.19.

    Альтернативный прогноз: «Астана» может вдохновиться победой над «Балкани» в предыдущем туре. К тому же в этот раз казахи будут играть при своих болельщиках.

    Альтернативная ставка: Победа «Астаны» с коэффициентом 1.95.

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    «Астана» — «Балкани»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. «Астана» переиграт косоваров во второй раз подряд?
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