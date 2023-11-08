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    Миланской команде удастся увезти три очка из Австрии

    «Зальцбург» — «Интер». Прогноз и ставка (к. 2.01) на Лигу чемпионов 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Зальцбург» — «Интер»
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    Генрих Мхитарян
    8 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Зальцбург» и «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Зальцбург» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 08 Ноября 2023 года
    Зальцбург
  • Зальцбург
    •  Зальцбург 23:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Зальцбург»

    «Зальцбург» по итогам трех туров расположился на 3-м месте в группе. Команда набрала три очка. Пока одержана одна победа — над «Бенфикой» (2:0).

    Выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов будет непросто. Осталось три тура, чтобы как-то переломить ситуацию. Пока первые два места в квартете занимают «Реал Сосьедад» и «Интер», набравшие по 7 очков.

    Коэффициенты матча Зальцбург — Интер

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    «Зальцбург» блестяще выступает в чемпионате Австрии. Там сыграно 11 туров. «Ред Булл» с 29 очками в активе находится на первой строчке.

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    Неделю назад «Зальцбург» уже встречался с «Интером». Но вояж в Милан закончился неудачно. Австрийский клуб потерпел поражение со счетом 1:2. Теперь есть шанс взять реванш.

    «Интер»

    «Интер» в минувшем сезоне отлично выступил в Лиге чемпионов. Команда добралась до финала, но так и не смогла взять трофей. В решающей встрече миланский клуб уступил «Манчестер Сити».

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    • Сейчас у «Интера» достаточно высокие шансы на выход из группы. Однако если «нерадзурри» проиграют в Австрии, то ситуация серьезно осложнится. Пока «Ред Булл» отстает от итальянского коллектива на четыре очка.

    Как и «Зальцбург», «Интер» лидирует во внутреннем чемпионате. Клуб набрал 28 очков в 11 турах. В чемпионате Италии-2023/24 у подопечных Симоне Индзаги лишь одно поражение.

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    «Интер» в нынешнем сезоне прекрасно играет на чужих полях. В шести матчах одержаны пять побед при одной ничьей. Миланский клуб потерял очки как раз в Лиге чемпионов — это случилось во встрече с «Реалом Сосьедад» (1:1).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» можно поставить за 1.61. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 5.80. Ничья оценена — в 4.30.

    Можно сделать ставку победу «Интера» с форой (-1) с коэффициентом 2.01.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.81.

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    «Зальцбург» — «Интер»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. Миланской команде удастся увезти три очка из Австрии
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