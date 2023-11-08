Матч 2-го тура итальянской Серии В между «Палермо» и «Брешией» состоится 8 ноября «Ренцо Барбера». Начало в 20:30 мск. «Палермо» — «Брешия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палермо»

Клуб проиграл два матча подряд и отдалился от лидеров турнирной таблицы на 4 очка. При этом терял клуб очки в предыдущих трех турах чемпионата.

«Палермо» не сумел на своем поле победить «Специю» и довольствовался лишь результативной ничьей со счетом 2:2. С этого и началась безвыигрышная серия хозяев.

В конце октября «орлы» проиграли «Лекко» с результатом 1:2, а в последнем туре они уступили «Сампдории» с реультатом 0:1.

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В турнирной таблице Серии В «Палермо» занимает 5-е место. В активе клуба 20 набранных баллов.

«Брешия»

Перед этой игрой гости также находятся в черной полосе. Команда набрала серию поражений, которая сейчас насчитывает 3 поединка.

«Брешия» на своем поле не смогла справиться с «Моденой» и проиграла 0:1. За этим последовало поражение от «Бари» с результатом 1:2. В начале ноября клуб уступил «Читаделле» 2:3.

Стоит отметить, что с начала сезона команда не проигрывала 7 матчей подряд. На данный момент она находится в худшей форме за весь прошедший отрезок.

Неудачные результаты привели «Брешию» во вторую половину турнирной таблицы, где она занимает 13-е место с 13 очками на счету.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают следующие котировки: 1.71 на «Палермо», 3.90 на ничью и 5.10 на «Брешию».

Нужно отметить, что «Палермо» имеет один из самых низких показателей пропущенных голов. То же касается и «Брешии». Таким образом, матч может оказаться сухим и даже пройти без голов.

Прогнозируем, что в игре будет забито меньше трех голов. Ставка на ТМ 2.5 принимается с котировкой 1.90.

При такой результативности есть высокая вероятность ничьи. Тем более что команды играли мировую в трех предыдущих встречах между собой. Ставка — ничья.