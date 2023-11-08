ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Трансферный дайджест. 31 октября — 6 ноября «Динамо» Москва не проигрывает в восьми встречах подрядУверенные в себе «Динамо» Москва и «Трактор», вернувшийся «Салават Юлаев», проблемные СКА и «Сочи» Новак ДжоковичНеудержимый Джокович, провал Алькараса и странные организаторы парижского «Мастерса»
  • 08:10
    • Свентек стала победительницей Итогового турнира WTA
    Все новости спорта

    «Палермо» и «Брешия» много не забьют

    «Палермо» — «Брешия». Ставки (к. 1.90) и прогноз на Серию В 8 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Палермо Прогнозы на Брешию
    Прогноз и ставки на «Палермо» — «Брешия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Валенте
    Матч 2-го тура итальянской Серии В между «Палермо» и «Брешией» состоится 8 ноября «Ренцо Барбера». Начало в 20:30 мск. «Палермо» — «Брешия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия B 08 Ноября 2023 года
    Палермо
  • Италия. Серия B
    •  Палермо 20:30 Брешия Брешия
  • Брешия
    •

    «Палермо»

    Клуб проиграл два матча подряд и отдалился от лидеров турнирной таблицы на 4 очка. При этом терял клуб очки в предыдущих трех турах чемпионата.

    «Палермо» не сумел на своем поле победить «Специю» и довольствовался лишь результативной ничьей со счетом 2:2. С этого и началась безвыигрышная серия хозяев.

    В конце октября «орлы» проиграли «Лекко» с результатом 1:2, а в последнем туре они уступили «Сампдории» с реультатом 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице Серии В «Палермо» занимает 5-е место. В активе клуба 20 набранных баллов.

    «Брешия»

    Перед этой игрой гости также находятся в черной полосе. Команда набрала серию поражений, которая сейчас насчитывает 3 поединка.

    «Брешия» на своем поле не смогла справиться с «Моденой» и проиграла 0:1. За этим последовало поражение от «Бари» с результатом 1:2. В начале ноября клуб уступил «Читаделле» 2:3.

  • «Вечная слава». Шесть причин, почему стоит посмотреть финал Кубка Либертадорес
  • «Бока Хуниорс» и «Флуминенсе» сойдутся в самом важном матче в своей новейшей истории
  • 04/11/2023

    • Стоит отметить, что с начала сезона команда не проигрывала 7 матчей подряд. На данный момент она находится в худшей форме за весь прошедший отрезок.

    Неудачные результаты привели «Брешию» во вторую половину турнирной таблицы, где она занимает 13-е место с 13 очками на счету.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают следующие котировки: 1.71 на «Палермо», 3.90 на ничью и 5.10 на «Брешию».

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Нужно отметить, что «Палермо» имеет один из самых низких показателей пропущенных голов. То же касается и «Брешии». Таким образом, матч может оказаться сухим и даже пройти без голов.

    Прогнозируем, что в игре будет забито меньше трех голов. Ставка на ТМ 2.5 принимается с котировкой 1.90.

    При такой результативности есть высокая вероятность ничьи. Тем более что команды играли мировую в трех предыдущих встречах между собой. Ставка — ничья.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Сейбот Уайлд — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лазаров — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ноа — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Мартерер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.61
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Милан — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Палермо» — «Брешия»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. «Палермо» и «Брешия» много не забьют
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры