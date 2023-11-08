ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Трансферный дайджест. 31 октября — 6 ноября «Динамо» Москва не проигрывает в восьми встречах подрядУверенные в себе «Динамо» Москва и «Трактор», вернувшийся «Салават Юлаев», проблемные СКА и «Сочи» Новак ДжоковичНеудержимый Джокович, провал Алькараса и странные организаторы парижского «Мастерса»
  • 08:10
    • Свентек стала победительницей Итогового турнира WTA
    Все новости спорта

    «Копенгаген» уверенно одолеет манкунианцев

    «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед». Дерзкая ставка за 8.10 на матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Копенгаген Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Магуайр
    «Копенгаген» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 23:00 мск. «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 08 Ноября 2023 года
    Копенгаген
  • Копенгаген
    •  Копенгаген 23:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •

    «Копенгаген»

    Датчане вполне прогнозируемо пасут задних. В трех стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов они набрали всего 1 балл.

    Между тем, шансы на 2 строчку скандинавы еще сохраняют. Да и достойное сопротивление соперникам по группе «Копенгаген» оказывает всегда.

    В своем предыдущем поединке команда победила. «Копенгагену» удалось расправиться с «Раннерсом» (4:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Победная серия команды составляет уже 3 матча. Так что настрой перед отчетным поединком у датчан самый боевой!

    Нет сомнений, что датчане постараются воспользоваться проблемами соперника. К тому же родные стены явно погонят команду в атаку.

    «Манчестер Юнайтед»

    Эта команда проводит очередной блеклый сезон. Манкунианцы под руководством Эрика тен Хага явно деградируют.

    Более того, у «Манчестер Юнайтед» громадные кадровые проблемы. Ряд ведущих исполнителей находятся в клубном лазарете.

  • Что смотреть в ноябре: Римское дерби, «Ман Сити» — «Ливерпуль», ключевые матчи отбора ЛЧ и Евро-2024
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в ноябре
  • 05/11/2023

    • Свой последний поединок команда тен Хага провела успешно. Манкунианцы с минимальным счетом переиграли «Фулхэм».

    Впрочем, до того команда проиграла два матча подряд с одинаковым счетом 0:3. Да и вообще, в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» набрал всего 3 очка.

    Англичанам в этой встрече нужно непременно брать три очка. Между тем, проблем в игре гостей вагон и маленькая тележка.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.91.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Копенгагена» дают — 4.17, ничья оценена — в 3.96.

    Датчане достойно смотрятся в Лиге чемпионов, к тому же «Манчестер Юнайтед» сейчас находится на спаде.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Копенгагена» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 8.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Сейбот Уайлд — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лазаров — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ноа — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Мартерер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.61
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Милан — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (8.10), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. «Копенгаген» уверенно одолеет манкунианцев
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры