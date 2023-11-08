«Копенгаген»
Датчане вполне прогнозируемо пасут задних. В трех стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов они набрали всего 1 балл.
Между тем, шансы на 2 строчку скандинавы еще сохраняют. Да и достойное сопротивление соперникам по группе «Копенгаген» оказывает всегда.
В своем предыдущем поединке команда победила. «Копенгагену» удалось расправиться с «Раннерсом» (4:2).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Победная серия команды составляет уже 3 матча. Так что настрой перед отчетным поединком у датчан самый боевой!
Нет сомнений, что датчане постараются воспользоваться проблемами соперника. К тому же родные стены явно погонят команду в атаку.
«Манчестер Юнайтед»
Эта команда проводит очередной блеклый сезон. Манкунианцы под руководством Эрика тен Хага явно деградируют.
Более того, у «Манчестер Юнайтед» громадные кадровые проблемы. Ряд ведущих исполнителей находятся в клубном лазарете.
Свой последний поединок команда тен Хага провела успешно. Манкунианцы с минимальным счетом переиграли «Фулхэм».
Впрочем, до того команда проиграла два матча подряд с одинаковым счетом 0:3. Да и вообще, в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» набрал всего 3 очка.
Англичанам в этой встрече нужно непременно брать три очка. Между тем, проблем в игре гостей вагон и маленькая тележка.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.91.
На викторию «Копенгагена» дают — 4.17, ничья оценена — в 3.96.
Датчане достойно смотрятся в Лиге чемпионов, к тому же
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Копенгагена» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 8.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.