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    «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка (к. 1.84) на Лигу чемпионов 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Юнайтед» занимает 3-е место в группе
    8 ноября в Копенгагене в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 08 Ноября 2023 года
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    «Копенгаген»

    «Копенгаген» после трех туров Лиги чемпионов занимает последнее, 4-е место в группе после ничьей с «Галатасараем» (2:2) на выезде, а также поражений от «Баварии» (1:2) дома и «Манчестер Юнайтед» (0:1) в гостях.

    Клуб привычно лидирует в чемпионате Дании с отрывом в четыре очка от «Брондбю» и пропускает в среднем больше гола за матч. Зато атака блистает, отличившись 32 точными ударами.

    Также «Копенгаген» вышел в четвертьфинал Кубка Дании. На предыдущей стадии команде удалось с минимальным счетом обыграть «Мидтьюлланн» (1:0) на своем поле.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах как раз после поражения от «МЮ» в прошлом туре, так что с такой формой вопрос лишь в том, подтвердит ли соперник свой класс.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» после трех туров Лиги чемпионов занимает 3-е место в группе после поражений от «Баварии» (3:4) на выезде и «Галатасарая» (2:3) дома, а также победы над «Копенгагеном» (1:0) на своем поле.

    В английской Премьер-лиге «Красные Дьяволы» находятся на восьмой строчке, набрав в 11-ти турах лишь 18 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет шесть баллов.

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  • 04/11/2023

    • На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» сложил полномочия обладателя Кубка английской Лиги. На своем поле он потерпел разгром от «Ньюкасла» (0:3).

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения и четырежды победил, так что при всех его проблемах, все не так плохо у подопечных Эрика тен Хага.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «МЮ», коэффициент на победу которого равен 1,84. Успех «Копенгагена» оценивается в 4,00, ничья — в 3,75.

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    В четырех из шести последних матчей гости обыгрывали своих соперников.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Манчестер Юнайтед» выиграет за 1,84.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,10, ведь в четырех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед» за 8.10.

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    «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «МЮ» на выезде «Копенгаген»?
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