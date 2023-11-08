8 ноября в Копенгагене в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Копенгаген»

«Копенгаген» после трех туров Лиги чемпионов занимает последнее, 4-е место в группе после ничьей с «Галатасараем» (2:2) на выезде, а также поражений от «Баварии» (1:2) дома и «Манчестер Юнайтед» (0:1) в гостях.

Клуб привычно лидирует в чемпионате Дании с отрывом в четыре очка от «Брондбю» и пропускает в среднем больше гола за матч. Зато атака блистает, отличившись 32 точными ударами.

Также «Копенгаген» вышел в четвертьфинал Кубка Дании. На предыдущей стадии команде удалось с минимальным счетом обыграть «Мидтьюлланн» (1:0) на своем поле.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На сегодня у коллектива победная серия в четыре поединка во всех турнирах как раз после поражения от «МЮ» в прошлом туре, так что с такой формой вопрос лишь в том, подтвердит ли соперник свой класс.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» после трех туров Лиги чемпионов занимает 3-е место в группе после поражений от «Баварии» (3:4) на выезде и «Галатасарая» (2:3) дома, а также победы над «Копенгагеном» (1:0) на своем поле.

В английской Премьер-лиге «Красные Дьяволы» находятся на восьмой строчке, набрав в 11-ти турах лишь 18 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет шесть баллов.

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» сложил полномочия обладателя Кубка английской Лиги. На своем поле он потерпел разгром от «Ньюкасла» (0:3).

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения и четырежды победил, так что при всех его проблемах, все не так плохо у подопечных Эрика тен Хага.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «МЮ», коэффициент на победу которого равен 1,84. Успех «Копенгагена» оценивается в 4,00, ничья — в 3,75.

В четырех из шести последних матчей гости обыгрывали своих соперников.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Манчестер Юнайтед» выиграет за 1,84.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,10, ведь в четырех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед» за 8.10.