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    «Сантос» — «Куяба». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Куяба»
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    «Сантос»
    7 ноября в матче 32-го тура чемпионата Бразилии сыграют «Сантос» и «Куяба». Стартовый свисток прозвучит в 03:00 мск. «Сантос» — «Куяба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 07 Ноября 2023 года
    Сантос
  • Бразилия. Серия А
    •  Сантос 03:00 Куяба Куяба
  • Бразилия. Серия А
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    «Сантос»

    «Сантос» не лучшим образом проводит нынешний сезон. Результаты весьма посредственные. Тренерский штаб пытается исправить ситуацию, чтобы клуб не опустился еще ниже.

    На данный момент «Сантос» находится на 15-й строчке. Команда набрала 37 очков в 31-й встрече.

    «Сантос» в октябре провел 7 матчей. Команда одержала четыре победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

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    «Сантосу» нужно срочно наводить порядок в обороне. Защитники действуют крайне ненадежно. По этой причине команды пропускает в каждом матче.

    «Куяба»

    «Куяба» по итогам 31-го тура бразильской Серии А находится на 11-м месте. В активе команды 40 очков.

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  • 03/11/2023

    • «Куяба» в последних семи матчах чемпионата Бразилии добилась трех побед. Ранее клуб обыграл «Флуминенсе» (3:0), «Коритибу» (3:0) и «Ботафого» (1:0). Стоит отметить, что коллектив во всех трех встречах сохранил ворота в неприкосновенности.

    Два последних гостевых матча «Куяба» выиграла. Как будет на этот раз? Букмекеры не особо верят в успех гостей.

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    2 ноября «Куяба» принимала «Васко да Гаму». Клуб уступил в родных стенах со счетом 0:2. Болельщики надеяться на то, что «Куяба» реабилитируется в игре с «Сантосом».

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Сантоса» можно поставить за 2.06. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.90. Ничья оценена — в 3.20.

    Можно сделать ставку на победу «Сантоса» с коэффициентом 2.06.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.00.

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    «Сантос» — «Куяба»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева смогут добиться победы
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