7 ноября в матче 32-го тура чемпионата Бразилии сыграют «Сантос» и «Куяба». Стартовый свисток прозвучит в 03:00 мск. «Сантос» — «Куяба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сантос»

«Сантос» не лучшим образом проводит нынешний сезон. Результаты весьма посредственные. Тренерский штаб пытается исправить ситуацию, чтобы клуб не опустился еще ниже.

На данный момент «Сантос» находится на 15-й строчке. Команда набрала 37 очков в 31-й встрече.

«Сантос» в октябре провел 7 матчей. Команда одержала четыре победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

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«Сантосу» нужно срочно наводить порядок в обороне. Защитники действуют крайне ненадежно. По этой причине команды пропускает в каждом матче.

«Куяба»

«Куяба» по итогам 31-го тура бразильской Серии А находится на 11-м месте. В активе команды 40 очков.

«Куяба» в последних семи матчах чемпионата Бразилии добилась трех побед. Ранее клуб обыграл «Флуминенсе» (3:0), «Коритибу» (3:0) и «Ботафого» (1:0). Стоит отметить, что коллектив во всех трех встречах сохранил ворота в неприкосновенности.

Два последних гостевых матча «Куяба» выиграла. Как будет на этот раз? Букмекеры не особо верят в успех гостей.

2 ноября «Куяба» принимала «Васко да Гаму». Клуб уступил в родных стенах со счетом 0:2. Болельщики надеяться на то, что «Куяба» реабилитируется в игре с «Сантосом».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Сантоса» можно поставить за 2.06. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.90. Ничья оценена — в 3.20.

Можно сделать ставку на победу «Сантоса» с коэффициентом 2.06.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.00.