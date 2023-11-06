В понедельник, 6 ноября, в 14-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» в родных стенах сразится с «Овьедо». Начало игры — в 23:00 по мск. «Сарагоса» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

Прошедший сезон «Сарагоса» провела невзрачно. Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.

В новом же розыгрыше Сегунды арагонцы по итогам 13 проведенных туров расположились с 21 очком в середине турнирной таблицы, уступая зоне плей-офф два балла.

Коэффициенты матча Сарагоса — Овьедо 1X2Новым игрокам 2.452.853.40Бонус$9500

Команда просто шикарно стартовала в этом чемпионате, выиграв пять первых встреч, пропустив за этот период всего лишь один гол. Однако после этого она выиграла только один поединок из восьми последующих.

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Также в этот период «Сарагоса» четырежды проиграла и расписала три мировые. В прошлом туре она на выезде поделила очки с «Бургосом» 1:1. На своем же поле в текущем чемпионате у нее три виктории, три фиаско и одна ничья.

«Овьедо»

«Овьедо» также закончил прошлый чемпионат второго дивизиона Испании в середине турнирной таблицы и ни на повышение, ни на вылет не претендовал.

В этом розыгрыше Сегунды «карбайонцы» в 13 играх набрали 17 баллов, с которыми расположились на 12 позиции в турнирной таблице, уступая шесть пунктов зоне плей-офф.

«Синие» в данном первенстве смогли выиграть четыре поединка, столько же раз они еще терпели фиаско и расписали пять мировых. К данной же игре они подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией.

В этот период они добыли четыре виктории и расписал две мировые. В минувшем туре «Овьедо» дома переиграл аутсайдера «Алькоркон» 2:0. В гостях команда победила раз при трех мировых и трех фиаско.

«Овьедо» не проигрывает «Сарагосе» вот уже на протяжении восьми игр, четыре раза выиграв в этом отрезке. И стоит отметить, что в шести этих матчах забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.40.

На викторию «Овьедо» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.02.

Так как в очных противостояниях эти клубы зачастую забивают друг другу, да и в своем последнем отрезке редко когда уходят с поля без гола, рекомендуем ставить на обе забьют.

А что касаемо исхода, то прогнозируем мировую в данном противостоянии.