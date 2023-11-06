«Сарагоса»
Прошедший сезон «Сарагоса» провела невзрачно. Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.
В новом же розыгрыше Сегунды арагонцы по итогам 13 проведенных туров расположились с 21 очком в середине турнирной таблицы, уступая зоне плей-офф два балла.
Коэффициенты матча Сарагоса — Овьедо
Команда просто шикарно стартовала в этом чемпионате, выиграв пять первых встреч, пропустив за этот период всего лишь один гол. Однако после этого она выиграла только один поединок из восьми последующих.
Календарь и таблица испанской Примеры
Также в этот период «Сарагоса» четырежды проиграла и расписала три мировые. В прошлом туре она на выезде поделила очки с «Бургосом» 1:1. На своем же поле в текущем чемпионате у нее три виктории, три фиаско и одна ничья.
«Овьедо»
«Овьедо» также закончил прошлый чемпионат второго дивизиона Испании в середине турнирной таблицы и ни на повышение, ни на вылет не претендовал.
В этом розыгрыше Сегунды «карбайонцы» в 13 играх набрали 17 баллов, с которыми расположились на 12 позиции в турнирной таблице, уступая шесть пунктов зоне плей-офф.
«Синие» в данном первенстве смогли выиграть четыре поединка, столько же раз они еще терпели фиаско и расписали пять мировых. К данной же игре они подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией.
В этот период они добыли четыре виктории и расписал две мировые. В минувшем туре «Овьедо» дома переиграл аутсайдера «Алькоркон» 2:0. В гостях команда победила раз при трех мировых и трех фиаско.
«Овьедо» не проигрывает «Сарагосе» вот уже на протяжении восьми игр, четыре раза выиграв в этом отрезке. И стоит отметить, что в шести этих матчах забивали обе стороны.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.40.
На викторию «Овьедо» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.02.
Так как в очных противостояниях эти клубы зачастую забивают друг другу, да и в своем последнем отрезке редко когда уходят с поля без гола, рекомендуем ставить на обе забьют.
А что касаемо исхода, то прогнозируем мировую в данном противостоянии.