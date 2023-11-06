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    «Сарагоса» — «Овьедо». Прогноз и ставка (к. 2.30) на футбол 6 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Овьедо»
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    «Сарагоса»
    В понедельник, 6 ноября, в 14-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» в родных стенах сразится с «Овьедо». Начало игры — в 23:00 по мск. «Сарагоса» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 06 Ноября 2023 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 23:00 Овьедо Овьедо
  • Испания. Сегунда
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    «Сарагоса»

    Прошедший сезон «Сарагоса» провела невзрачно. Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.

    В новом же розыгрыше Сегунды арагонцы по итогам 13 проведенных туров расположились с 21 очком в середине турнирной таблицы, уступая зоне плей-офф два балла.

    Коэффициенты матча Сарагоса — Овьедо

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    Команда просто шикарно стартовала в этом чемпионате, выиграв пять первых встреч, пропустив за этот период всего лишь один гол. Однако после этого она выиграла только один поединок из восьми последующих.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Также в этот период «Сарагоса» четырежды проиграла и расписала три мировые. В прошлом туре она на выезде поделила очки с «Бургосом» 1:1. На своем же поле в текущем чемпионате у нее три виктории, три фиаско и одна ничья.

    «Овьедо»

    «Овьедо» также закончил прошлый чемпионат второго дивизиона Испании в середине турнирной таблицы и ни на повышение, ни на вылет не претендовал.

    В этом розыгрыше Сегунды «карбайонцы» в 13 играх набрали 17 баллов, с которыми расположились на 12 позиции в турнирной таблице, уступая шесть пунктов зоне плей-офф.

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    • «Синие» в данном первенстве смогли выиграть четыре поединка, столько же раз они еще терпели фиаско и расписали пять мировых. К данной же игре они подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией.

    В этот период они добыли четыре виктории и расписал две мировые. В минувшем туре «Овьедо» дома переиграл аутсайдера «Алькоркон» 2:0. В гостях команда победила раз при трех мировых и трех фиаско.

    «Овьедо» не проигрывает «Сарагосе» вот уже на протяжении восьми игр, четыре раза выиграв в этом отрезке. И стоит отметить, что в шести этих матчах забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Овьедо» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.02.

    Так как в очных противостояниях эти клубы зачастую забивают друг другу, да и в своем последнем отрезке редко когда уходят с поля без гола, рекомендуем ставить на обе забьют.

    А что касаемо исхода, то прогнозируем мировую в данном противостоянии.

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    «Сарагоса» — «Овьедо»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на футбол. Отличиться смогут обе команды
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