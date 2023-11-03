«Галатасарай»
«Галатасарай» по традиции является одним из главных претендентов на чемпионство. Не стал исключением и нынешний сезон. С первых туров команда обосновалась в верхней части таблицы.
На данный момент «Галатасарай» занимает вторую строчку. Однако отставание от лидирующего «Фенербахче» совсем небольшое. Клубы разделяют лишь два очка.
С 23 сентября по 21 октября «Галатасарай» выдал блестящий отрезок из шести побед кряду. Фанатам стамбульской команды испортила настроение «Бавария», которая 24 октября выиграла в матче Лиги чемпионов со счетом 3:1.
После неудачи во встрече с мюнхенским коллективом «Галатасарай» долго не унывал. Практически сразу клуб реабилитировался в матче чемпионата Турции, одолев в гостях «Ризеспор» (1:0).
«Касымпаша»
«Касымпаша» после десяти туров располагается на пятом месте в таблице. В активе команды 18 очков. Отставание от идущего вторым «Галатасарая» составляет 10 баллов.
Выигрышная серия «Касымпаши» составляет три матча. До этого были обыграны «Сивасспор» (1:0), «Истанбулспор» (3:1) и «68 Аксарай» (3:0). Но добиться четвертой победы будет очень трудно.
Одна из проблем «Касымпаши» — слабая игра в обороне. Защитники часто действуют невнимательно. В 10 матчах команда пропустила 17 голов.
В последних четырех выездных встречах «Касымпаша» ни разу не проиграла. В активе клуба две победы и две ничьи.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» можно поставить за 1.20. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 12.80. Ничья оценена — в 7.90.
Мало кто верит, что гости способны преподнести сюрприз. В Стамбуле сенсации не случится.
Можно сделать ставку на победу «Галатасарая» с форой (-2) с коэффициентом 1.82.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.80.