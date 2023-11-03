3 ноября в матче 11-го тура чемпионата Турции сыграют «Галатасарай» и «Касымпаша». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Галатасарай» — «Касымпаша»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Галатасарай» по традиции является одним из главных претендентов на чемпионство. Не стал исключением и нынешний сезон. С первых туров команда обосновалась в верхней части таблицы.

На данный момент «Галатасарай» занимает вторую строчку. Однако отставание от лидирующего «Фенербахче» совсем небольшое. Клубы разделяют лишь два очка.

С 23 сентября по 21 октября «Галатасарай» выдал блестящий отрезок из шести побед кряду. Фанатам стамбульской команды испортила настроение «Бавария», которая 24 октября выиграла в матче Лиги чемпионов со счетом 3:1.

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После неудачи во встрече с мюнхенским коллективом «Галатасарай» долго не унывал. Практически сразу клуб реабилитировался в матче чемпионата Турции, одолев в гостях «Ризеспор» (1:0).

«Касымпаша»

«Касымпаша» после десяти туров располагается на пятом месте в таблице. В активе команды 18 очков. Отставание от идущего вторым «Галатасарая» составляет 10 баллов.

Выигрышная серия «Касымпаши» составляет три матча. До этого были обыграны «Сивасспор» (1:0), «Истанбулспор» (3:1) и «68 Аксарай» (3:0). Но добиться четвертой победы будет очень трудно.

Одна из проблем «Касымпаши» — слабая игра в обороне. Защитники часто действуют невнимательно. В 10 матчах команда пропустила 17 голов.

В последних четырех выездных встречах «Касымпаша» ни разу не проиграла. В активе клуба две победы и две ничьи.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» можно поставить за 1.20. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 12.80. Ничья оценена — в 7.90.

Мало кто верит, что гости способны преподнести сюрприз. В Стамбуле сенсации не случится.

Можно сделать ставку на победу «Галатасарая» с форой (-2) с коэффициентом 1.82.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.80.