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    Хозяева одержат победу в домашней игре

    «Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, плей-офф МЛС, 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед»
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    «Коламбус Крю» является фаворитом домашней встречи
    2 ноября в матче 1/8 финала плей-офф МЛС сыграют «Коламбус Крю» и «Атланта Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 02:30 мск. «Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 02 Ноября 2023 года
    Коламбус Крю
  • Коламбус
    •  Коламбус Крю 02:30 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
  • США. MLS. Плей-офф
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    «Коламбус Крю»

    «Коламбус Крю» хорошо выступил в регулярном чемпионате. Команда заняла третье место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 34-х играх.

    Особенно мощно «Коламбус» отыграл на финишном отрезке. Клуб в пяти последних поединках чемпионата ни разу не проиграл.

    «Коламбус» подошел к матчам плей-офф в очень хорошем состоянии. Футболисты набрали отличную форму. В предстоящей встрече у хозяев высокие шансы на победу.

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    Стоит отметить атаку «Коламбуса». Подопечные Вильфрида Нанси умеют прекрасно реализовывать голевые моменты. В 34-х матчах команда забила 67 мячей — в МЛС это высокий показатель.

    «Атланта Юнайтед»

    «Атланта» закончила регулярный чемпионат Восточной конференции на шестой позиции. Коллектив в 34-х поединках записал в актив 51 балл.

    Однако на финишном отрезке «Атланта» откровенно сдала. В пяти последних играх была одержана лишь одна победа. Команде явно требовалось время для перезагрузки.

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    • Наверняка тренерский штаб смог провести работу над ошибками. Теперь «Атланта» стартует в плей-офф. Однако одолеть в гостях «Коламбус» будет очень сложно.

    Подопечные Гонсало Пинеды в пяти последних выездных матчах МЛС одержали одну победу, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коламбус Крю» можно поставить за 1.62. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.00. Ничья оценена — в 4.30.

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    Оба клуба нацелены пробиться в следующий раунд плей-офф. Но гости вряд ли преподнесут сюрприз.

    Можно сделать ставку на победу «Коламбуса» с форой (-1) с коэффициентом 2.00.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.74.

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    «Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева одержат победу в домашней игре
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