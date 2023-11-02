2 ноября в матче 1/8 финала плей-офф МЛС сыграют «Коламбус Крю» и «Атланта Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 02:30 мск. «Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус Крю»

«Коламбус Крю» хорошо выступил в регулярном чемпионате. Команда заняла третье место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 34-х играх.

Особенно мощно «Коламбус» отыграл на финишном отрезке. Клуб в пяти последних поединках чемпионата ни разу не проиграл.

«Коламбус» подошел к матчам плей-офф в очень хорошем состоянии. Футболисты набрали отличную форму. В предстоящей встрече у хозяев высокие шансы на победу.

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Стоит отметить атаку «Коламбуса». Подопечные Вильфрида Нанси умеют прекрасно реализовывать голевые моменты. В 34-х матчах команда забила 67 мячей — в МЛС это высокий показатель.

«Атланта Юнайтед»

«Атланта» закончила регулярный чемпионат Восточной конференции на шестой позиции. Коллектив в 34-х поединках записал в актив 51 балл.

Однако на финишном отрезке «Атланта» откровенно сдала. В пяти последних играх была одержана лишь одна победа. Команде явно требовалось время для перезагрузки.

Наверняка тренерский штаб смог провести работу над ошибками. Теперь «Атланта» стартует в плей-офф. Однако одолеть в гостях «Коламбус» будет очень сложно.

Подопечные Гонсало Пинеды в пяти последних выездных матчах МЛС одержали одну победу, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коламбус Крю» можно поставить за 1.62. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.00. Ничья оценена — в 4.30.

Оба клуба нацелены пробиться в следующий раунд плей-офф. Но гости вряд ли преподнесут сюрприз.

Можно сделать ставку на победу «Коламбуса» с форой (-1) с коэффициентом 2.00.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.74.