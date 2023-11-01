«Буноль»
Эта команда выступает в самых низах испанского футбола. Такие оппоненты для представителей Примеры не должны быть проблемой.
Более того, «Буноль» уже успел пройти один раунд Кубка Испании. Команда на выезде забила три сухих мяча в ворота скромной «Сеуты 6 Де Жунио».
Да и вообще, от «Буноля» можно ожидать чего угодно. Да и терять команде нечего, и даже наоборот: если даст бой полпреду Примеры — покажет себя на всю страну.
Разумеется, матч с «доностьяррас» для хозяев будет одновременно испытанием и мотивацией. Важно будет продержаться как можно дольше.
Хозяева явно будут действовать сугубо от обороны. К тому же может произойти банальная недооценка со стороны соперника.
«Реал Сосьедад»
Эта команда сражается за зону Лиги чемпионов. Правда, на текущий момент баски осели на 5 месте в Примере.
С атакой дела у команды обстоят довольно позитивно. В 11 матчах чемпионата Испании «Реал Сосьедад» забил 20 мячей.
В минувшем туре чемпионата «доностьяррас» не сумели выиграть. В поединке с «Райо Вальекано» была зафиксирована боевая ничья (2:2).
А вот оборона басков нередко допускает результативные промахи. В 11 поединках Примеры в воротах «Реал Сосьедада» побывало 14 мячей.
Наверняка «Реал Сосьедад» будет действовать с позиции силы. Даже не в оптимальном составе баски должны сметать столь скромного соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.06.
На викторию «Буноля» дают — 33.00, ничья оценена — в 12.50.
Гости по всем показателям выглядят мощнее оппонента, и явно постараются добыть уверенную викторию.
Наш прогноз — Фора «Реал Сосьедада» -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.90.