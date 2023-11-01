«Буноль» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 1/64 финала Кубка Испании. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 20:30 мск. «Буноль» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Буноль»

Эта команда выступает в самых низах испанского футбола. Такие оппоненты для представителей Примеры не должны быть проблемой.

Более того, «Буноль» уже успел пройти один раунд Кубка Испании. Команда на выезде забила три сухих мяча в ворота скромной «Сеуты 6 Де Жунио».

Да и вообще, от «Буноля» можно ожидать чего угодно. Да и терять команде нечего, и даже наоборот: если даст бой полпреду Примеры — покажет себя на всю страну.

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Разумеется, матч с «доностьяррас» для хозяев будет одновременно испытанием и мотивацией. Важно будет продержаться как можно дольше.

Хозяева явно будут действовать сугубо от обороны. К тому же может произойти банальная недооценка со стороны соперника.

«Реал Сосьедад»

Эта команда сражается за зону Лиги чемпионов. Правда, на текущий момент баски осели на 5 месте в Примере.

С атакой дела у команды обстоят довольно позитивно. В 11 матчах чемпионата Испании «Реал Сосьедад» забил 20 мячей.

В минувшем туре чемпионата «доностьяррас» не сумели выиграть. В поединке с «Райо Вальекано» была зафиксирована боевая ничья (2:2).

А вот оборона басков нередко допускает результативные промахи. В 11 поединках Примеры в воротах «Реал Сосьедада» побывало 14 мячей.

Наверняка «Реал Сосьедад» будет действовать с позиции силы. Даже не в оптимальном составе баски должны сметать столь скромного соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.06.

На викторию «Буноля» дают — 33.00, ничья оценена — в 12.50.

Гости по всем показателям выглядят мощнее оппонента, и явно постараются добыть уверенную викторию.

Наш прогноз — Фора «Реал Сосьедада» -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.90.