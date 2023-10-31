«Манакор» сыграет на своем поле с «Лас-Пальмасом» в рамках 1/64 финала Кубка Испании. Матч пройдет 31 октября, начало — в 23:00 мск. «Манакор» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манакор»

Эта команда выступает в четвертом испанском дивизионе. Впрочем, «Манакор» борется за повышение в классе, находясь на 3 месте в таблице.

Более того, «Манакор» даже на столь низком уровне пропускает в среднем почти гол за матч. Да и с атакой не все так однозначно.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла викторию. «Манакор» дома разобрался с «Платгес-де-Кальвией» (3:2).

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При этом «Манакор» не проигрывает уже на протяжении месяца. Так что дать бой «Лас-Пальмасу» команда вполне способна.

Хозяева явно будут действовать с оглядкой на тылы. При этом свои вылазки к воротам соперника «Манакор» будет совершать регулярно.

«Лас-Пальмас»

Эта команда лишь обживается в Примере. Правда, на текущий момент она осела на экваторе турнирной таблицы — на 10 месте.

С атакой дела у команды обстоят не столь позитивно. В 11 матчах чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сумел забить всего 8 мячей.

В своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. На выезде она дважды забила в ворота «Альмерии», пропустив один раз.

Интересно, что из четырех последних поединков «Лас-Пальмас» выиграл в трех. Причем все три победы получились со счетом 2:1.

Наверняка «Лас-Пальмас» будет действовать с позиции силы. Обыгрывать скромного соперника гости просто обязаны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 1.68.

На викторию «Манакора» дают — 5.36, ничья оценена — в 3.63.

Гости по всем показателям выглядят сильнее оппонента , однако имеют проблемы с реализацией.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Проход «Манакора» за 3.25.