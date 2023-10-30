ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Эй, Джуд! Звездный новичок «Реала» наказал расточительную «Барселону» Пеп Гвардиола и Эрик тен ХагОгорчить соседа. «МЮ» не соперник «Сити» в борьбе за титул, но дерби — это другое дело Итоговый турнир WTA в этом году пройдет в мексиканском КанкунеWTA Finals 2023: Соболенко и Свентек устроят битву за место на вершине олимпа
  • 23:48
    • «Ювентус» вырвал победу у «Вероны» и вышел в лидеры Серии А
  • 21:34
    • Дубль Уилсона не помог «Ньюкаслу» обыграть «Вулверхэмптон»
  • 23:55
    • «Ланс» всухую разгромил «Нант», у Сотока — дубль
  • 20:58
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче РПЛ
  • 19:33
    • Рублев проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Вене
    Все новости спорта

    «Горняки» уверенно прошагают в полуфинал Кубка Украины

    «Виктория» Сумы — «Шахтер» Донецк. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Украины, 30 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Кубок Украины Прогнозы на Шахтер Донецк
    Прогноз и ставки на «Виктория» Сумы — «Шахтер» Донецк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зубков
    «Виктория» Сумы сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Матч пройдет 30 октября, начало — в 16:00 мск. «Виктория» Сумы — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Кубок 30 Октября 2023 года
    Victoria Mykolaivka
  • Украина. Кубок
    •  Victoria Mykolaivka 16:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
    •

    «Виктория» Сумы

    Эта команда ныне выступает в первом дивизионе. Причем подопечные Анатолия Бессмертного являются борцами за повышение в классе.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 14 матчах украинской первой лиги сумчанам удалось забить всего 16 мячей.

    В предыдущем туре первенства «Виктория» Сумы потеряла два очка. Команда не сумела одолеть скромный «Горняк-Спорт» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Зато до того команда Бессмертного добыла две победы кряду. Да и настрой сумчан на кубковый поединок будет явно максимальным.

    Номинальные хозяева явно будут пытаться дать бой действующему чемпиону. Да и дончанам не впервой вылетать из Кубка от полпреда первой лиги.

    «Шахтер» Донецк

    Эта команда намерена взять золотой дубль. «Шахтер» Донецк в чемпионате является одним из лидеров, да и по игре выглядит неплохо.

    Вот и в Лиге чемпионов «горняки» дали бой «Барселоне», хоть и уступили в итоге (1:2). Правда, каталонцы играли не в оптимальном составе…

  • Рискнули и проиграли. Звезды сборной Италии попались на нелегальных ставках
  • Все подробности скандала со ставками в итальянском футболе
  • 25/10/2023

    • В минувшем туре «Шахтер» Донецк добыл уверенную викторию. «Горняки» учинили разгром ЛНЗ (3:0).

    Имея блестящий, по меркам украинского чемпионата, состав, дончане обязаны прибавлять. Да и приход на тренерский мостик боснийца Марино Пушича должен встряхнуть команду.

    Наверняка «Шахтер» Донецк будет активно атаковать. Даже не в оптимальном кадровом сочетании «горняки» обязаны проходить в полуфинал Кубка.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Виктории» Сумы дают — 18.00, ничья оценена — в 8.00.

    «Шахтер» Донецк выглядит на две головы сильнее соперника, к тому же Пушич явно не допустит недооценки соперника у своих подопечных.

    Наш прогноз — Фора «Шахтера» Донецк -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Миннесота — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ванкувер — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Финикс — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Фостер — Эрнандес
  • Бокс
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддад Майя — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барыс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Лада — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бетис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Виктория» Сумы — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на футбол. «Горняки» уверенно прошагают в полуфинал Кубка Украины
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры