«Виктория» Сумы сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Матч пройдет 30 октября, начало — в 16:00 мск. «Виктория» Сумы — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виктория» Сумы

Эта команда ныне выступает в первом дивизионе. Причем подопечные Анатолия Бессмертного являются борцами за повышение в классе.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 14 матчах украинской первой лиги сумчанам удалось забить всего 16 мячей.

В предыдущем туре первенства «Виктория» Сумы потеряла два очка. Команда не сумела одолеть скромный «Горняк-Спорт» (2:2).

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Зато до того команда Бессмертного добыла две победы кряду. Да и настрой сумчан на кубковый поединок будет явно максимальным.

Номинальные хозяева явно будут пытаться дать бой действующему чемпиону. Да и дончанам не впервой вылетать из Кубка от полпреда первой лиги.

«Шахтер» Донецк

Эта команда намерена взять золотой дубль. «Шахтер» Донецк в чемпионате является одним из лидеров, да и по игре выглядит неплохо.

Вот и в Лиге чемпионов «горняки» дали бой «Барселоне», хоть и уступили в итоге (1:2). Правда, каталонцы играли не в оптимальном составе…

В минувшем туре «Шахтер» Донецк добыл уверенную викторию. «Горняки» учинили разгром ЛНЗ (3:0).

Имея блестящий, по меркам украинского чемпионата, состав, дончане обязаны прибавлять. Да и приход на тренерский мостик боснийца Марино Пушича должен встряхнуть команду.

Наверняка «Шахтер» Донецк будет активно атаковать. Даже не в оптимальном кадровом сочетании «горняки» обязаны проходить в полуфинал Кубка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.15.

На викторию «Виктории» Сумы дают — 18.00, ничья оценена — в 8.00.

«Шахтер» Донецк выглядит на две головы сильнее соперника , к тому же Пушич явно не допустит недооценки соперника у своих подопечных.

Наш прогноз — Фора «Шахтера» Донецк -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.18.