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    «Хайденхайм» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, Бундеслига, 22 октября 2023 года

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    «Аугсбург»
    «Хайденхайм» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 8-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 18:30 мск. «Хайденхайм» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Октября 2023 года
    Хайденхайм
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    •  Хайденхайм 18:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Хайденхайм»

    Дебютант элиты относительно успешно начал нынешний чемпионат. Сейчас команда находится на 10 месте в таблице.

    В 7 матчах «Хайденхайм» добыл 7 очков. Да и пропустила команда уже 15 мячей — в среднем фактически 2 гола за матч.

    Коэффициенты матча Хайденхайм — Аугсбург

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  • 2.353.702.95Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Хайденхайм» потерпел поражение. Команда на выезде пропустила два безответных мяча от «Айнтрахта».

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    Обе своих виктории команда добыла в родных стенах. Причем обыграть удалось крепкие «Вердер» (4:2) и «Унион» (1:0).

    «Хайденхайм» наверняка постарается добыть три очка. Команда мотивирована оторваться от опасной зоны.

    «Аугсбург»

    Эта команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы. «Аугсбург» выиграл лишь в одном матче из семи.

    Главным бичом команды является оборона. Пропущено уже 17 мячей, да и проиграно 4 матча из 7.

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    • Свой предыдущий поединок «Аугсбург» провел неудачно. Дома команда потерпела обидное поражение от «Дармштадта» (1:2).

    До того было еще поражение от «Фрайбурга» (0:2). А единственная виктория была добыта в матче с «Майнцем» (2:1).

    Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Отступать им уже попросту некуда — позади зона вылета.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хайденхайма» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Аугсбурга» дают — 2.86, ничья оценена — в 3.79.

    Обе команды имеют сложности с надежностью тылов, так что стоит ожидать немалого количества голов.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.82.

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    «Хайденхайм» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. Голов будет в избытке!
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