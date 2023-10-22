«Хайденхайм» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 8-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 18:30 мск. «Хайденхайм» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хайденхайм»

Дебютант элиты относительно успешно начал нынешний чемпионат. Сейчас команда находится на 10 месте в таблице.

В 7 матчах «Хайденхайм» добыл 7 очков. Да и пропустила команда уже 15 мячей — в среднем фактически 2 гола за матч.

Коэффициенты матча Хайденхайм — Аугсбург 1X2Новым игрокам 2.353.702.95Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Хайденхайм» потерпел поражение. Команда на выезде пропустила два безответных мяча от «Айнтрахта».

Все прогнозы на Бундеслигу

Обе своих виктории команда добыла в родных стенах. Причем обыграть удалось крепкие «Вердер» (4:2) и «Унион» (1:0).

«Хайденхайм» наверняка постарается добыть три очка. Команда мотивирована оторваться от опасной зоны.

«Аугсбург»

Эта команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы. «Аугсбург» выиграл лишь в одном матче из семи.

Главным бичом команды является оборона. Пропущено уже 17 мячей, да и проиграно 4 матча из 7.

Свой предыдущий поединок «Аугсбург» провел неудачно. Дома команда потерпела обидное поражение от «Дармштадта» (1:2).

До того было еще поражение от «Фрайбурга» (0:2). А единственная виктория была добыта в матче с «Майнцем» (2:1).

Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Отступать им уже попросту некуда — позади зона вылета.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хайденхайма» предлагают — 2.49.

На викторию «Аугсбурга» дают — 2.86, ничья оценена — в 3.79.

Обе команды имеют сложности с надежностью тылов , так что стоит ожидать немалого количества голов.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.82.